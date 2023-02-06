瓦電費漲破300 州府令提前退費

PG&E用戶這個冬季每月帳單漲破300元，民眾大喊吃不消。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（SF Chronicle）表示，太平洋瓦電（PG&E）用戶這個冬季平均每月支付的瓦電費為328元，去年同期只有248元。這一增長不但反映出這個寒冷的冬季迫使人們使用較多能源取暖，也反映出天然氣 價格大漲的事實。

面對全美最高的能源費率，加州 居民只能透過做出犠牲來抵銷荷包失血的痛苦，例如調低暖氣設定溫度、避免使用烤箱、隨手關燈等。

而面對居民對公用事業高費率的抗議，加州官員本周則是抛出微不足道的橄欖枝來回應：加快與氣候變遷計畫有關的年度優惠退費，以PG&E的用戶來說，約90元。這項退費通常是在每年的4月發放，但加州公用事業委員會（California Public Utility Commission）下令能源公司今年提早在2月或3月發放。

加州公用事業委員會表示，他們將研究如何避免未來出現這種突然且大幅的瓦電費增加。委員會主席雷諾斯（Alice Busching Reynolds）說：「我們知道這筆退費對戶來說是不夠的。」

公用事業費用的增加對所有加州居民都造成了影響，特別是低收入 民眾。灣區聯合勸募協會（Bay Area United Way）去年截至11月30日收到的所有求助電話中，約有8%是要求協助支付瓦電費，而前一年的比例只有約5%。

阿拉米達縣救世軍（Salvation Army）少校蘇利文（James Sullivan）表示，為了幫助人們支付逾期的瓦電費，救世軍已透過聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency）展開了一項計畫，在2022年已經提供約11萬5000元給民眾支付這些欠款。

專家表示，全球天然氣價格最糟的時期已經過去，隨著氣溫逐漸暖和、人們對天然氣的需求減少，天然氣價格應該會開始下降。

PG&E指出，公用事業費率的飆漲是由多個原因造成的：俄烏戰爭、南加州一條管道因進行維修停止運作、天然氣儲存能力不足等。根據PG&E的計算，其用戶今年1月的帳單費用平均約240.73元，比2022年1月的216.7元高出24.03元。

然而，就算天然氣價格漸趨穩定，調漲費率的提議並未取消，加州正在考慮批准一些原本應該在元旦就開始生效的調漲費率計畫，最大的一項計畫是關於PG&E可以向用戶收取多少收益和業務費用的四年計畫。PG&E提議在第一年將費率提高約16%，相當於每個普通用戶每月要多支付35.4元。