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加州第2大水庫 蓄水量升至65%

編譯組／灣區3日電
1月份的九場大氣河流風暴，促使加州第二大水庫奧羅維爾湖水位上升182英尺。(Getty Images)
1月份的九場大氣河流風暴，促使加州第二大水庫奧羅維爾湖水位上升182英尺。(Getty Images)

加州第二大水庫奧羅維爾湖(Lake Oroville)於16個月前，水庫因嚴重乾旱而乾涸、蓄水量僅為22%；現在，水庫蓄水量為65%，主因是1月份的九場大氣河流風暴，這個巨大湖泊水位上升182呎，成為自2021年9月30日最低點以來的最高水位。

奧羅維爾湖水庫2021年曾因水位過低、沒有足夠水量來驅動渦輪機與發電，導致自1967年開業以來、水庫發電廠首次關閉。導因於今年1月9日開始的一周之內、席捲加州的風暴向奧羅維爾湖注入36萬英畝呎的水量，相當於舊金山所有主要供水系統、優勝美地國家公園赫奇山谷(Hetch Hetchy Reservoir)的注水量。暴風雨促使湖水面積共增加150萬英畝呎，增加的水量可滿足750萬人的年度需求。

在先前乾旱的十數個月後，奧羅維爾湖水庫水位現處於自2020年5月以來的最高水平。水庫持續擴增的水位，代表著今年夏天城市、農場與野生動物群將獲有更多的水。

但是，加州水資源局主任尼梅茲(Karla Nemeth)與其他水資源領袖表示，在三年嚴重乾旱之後，加州需要在2月與3月迎接更多風暴，才可填滿最大水庫，以結束乾旱。2021年底12月的潮濕雨季過後，接下來的1、2、3月非常乾燥氣候，讓乾旱現象結束的希望破滅。他認為，1月份雨水是否可緩解加州乾旱，現下結論為之過早，仍須謹慎。

奧羅維爾湖水庫由前州長布朗(Gov. Edmund "Pt" Brown)於1960年代建造，滿水時可容納350萬英畝呎水量，足夠每年約1800萬人使用。雷丁(Redding)附近的沙斯塔湖(Shasta Lake)是加州唯一比奧羅維爾湖更大的水庫。

過去20年期間，奧羅維爾湖水庫共有七次達到滿水量：2003年、2005年、2006年、2011年、2012年、2017年與2019年。目前儲水量為230萬英畝呎。相較之下，聖他克拉拉縣最大水庫、靠近莫甘山的安德森水庫(Anderson reservoir)達滿水位時、僅可容納9萬英畝呎的蓄水量。

奧羅維爾湖水庫要注滿水量，水位需再上升90呎。專家指出，塞拉山脈(Sierra)積雪達已達其歷史平均水平的206%，未來數月內將開始融化，增加奧羅維爾湖與其他水庫的蓄水量。戴維斯加大土木與環境工程教授盧德(Jay Lund)表示，與過去一些乾旱年份相比，這是好消息。

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