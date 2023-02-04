好萊塢魔術城堡 華人揭面紗

魔術師邵欽為在表演廳堂魔術。（主辦方提供）

好萊塢 富蘭克林大道上有一座神秘的魔術城堡，1月23日至29日，14位來自世界各地的華人 魔術師集合於此，舉辦一場別開生面的精彩演出。這是城堡成立60年來首次組織「中國魔術周」慶祝農曆新年，眾魔術師大顯身手，把他們的魔術帶到好萊塢，讓老外也感受中國元素魔術的神奇。

魔術城堡始建於1909年的維多利亞古堡，至今已有114年的歷史，1963年被魔術師買下並創立魔術藝術學院後就被稱為魔術師的聖地，其成員達到5000多人。魔術城堡實行會員制，只有通過其會員的邀請才能進入魔術城堡。因此，魔術城堡既是眾多魔術師期望能夠大顯身手的舞台，也是廣大魔術迷和粉絲嚮往一睹各魔術大師精彩身手的地方。

魔術城堡對於賓客的著裝有著嚴格的要求，想進入城堡必須得穿正裝。但這還不夠，作為一個合格的魔術愛好者，城堡的大門會有一個小考驗，與會者必須對著駐守大門的神秘貓頭鷹說出正確的咒語「芝麻開門（Open Sesame）」，才能真正進入魔法世界。城堡內嚴禁拍攝，這也無形中給魔法世界鋪上一層神秘面紗。城堡內有很多通道和暗門，很像一個魔法迷宮，來自不同地方的魔術愛好者以酒會友，互相交流經驗，切磋技藝。

這次為期一周的演出吸引4000多名觀眾，可謂是場場爆滿，台上魔術好戲不斷，台下歡呼讚歎不停。胡金玲是本次活動邀請的14位華人魔術師之一，他是中國國家級獎項金菊獎金獎獲得者，國家非遺傳承人。另一位表演者陳智玲，是第一個獲得過世界魔術比賽冠軍的華人魔術師。而演出者周百忠，是美國魔術師協會成立120年以來第一次選出非美國籍人士擔任主席。三名重量級嘉賓合力奉上盛大演出，以春節作為主題，周百忠用「恭喜發財」作為引子變化出不同國家的貨幣，胡金玲用不同顏色的絲帶和花之間行雲流水的切換展現非遺之美，胡金玲奉上結合螢光神秘色彩的川劇變臉以及拿手好戲，憑空用不同手法切出上百張撲克牌與觀眾互動，贏得滿堂喝彩。

年輕一輩優秀的青年魔術師的表演水準同樣不容小覷。23歲的青年魔術師王元捷作為魔術城堡歷史上最年輕的魔術講座主講人，他表示，「魔術城堡是一個展示才華和與其他魔術師分享經驗的絕佳平台。」作為這次中國魔術周的策劃人之一，他表示，「6歲就開始學習魔術，目前是南加大的留學生 ，為更好的呈現這次魔術周表演，他們花費大半年時間做準備，從台前到幕後都有精心挑选和設計。」他在離觀眾很近的地方表演令人驚嘆的紙牌戲法和硬幣消失術，讓西方觀眾能夠更深入的了解中華魔術文化。

魔術城堡的隱藏大門，需要對著神秘貓頭鷹說出咒語才能開門。（主辦方提供）

邵欽為是魔術城堡所在地洛杉磯目前唯二的中國籍魔術成員，目前在爾灣加大（UCI）攻讀表演專業，他把專業課上學到的表演方式融入到魔術中，用獨特的詼諧幽默給觀眾帶來愉悅，在表演讀心術時讓觀眾注意力在他的冷幽默和魔術中不斷切換。他表示，「這次活動每一天的票都是售罄狀態, 證明中國文化在西方的重要性。同時作為在海外的留學生感到非常溫馨，很榮幸能和這麼多有才華的魔術師共同演出。」