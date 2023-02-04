加州公布節約科羅拉多河水計畫

科羅拉多河長1450英里，為美西與墨西哥的4000萬人供水，以及當地市場水力發電並且灌溉近600萬英畝農田。由於長達數十年的乾旱情況惡化，導致沿著河流的主要水庫水位降至前所未有低點。迫使聯邦與州府官員採取額外措施保護供水系統。(美聯社)

加州 1日公布計畫，詳細說明科羅拉多河的西部各州應該如何節約更多水。在加州節水計畫公布一天之前，流域內的其他六州已提出競爭性提案。

加州在致信美國墾務局(U.S. Bureau of Reclamation)內容中，描述各州如何經由重要水庫密德湖(Lake Mead)的海拔高度進行削減，可節約100萬至近200萬英畝英尺的水域。但計畫並未考量蒸發和運輸過程中損失的水，此一動作意味著加州使用科羅拉多河水的大幅削減。

科羅拉多河長1450英里，為美國西部與墨西哥 的4000萬人提供服務，以及當地市場水力發電並且灌溉近600萬英畝農田。由於氣候變化、需求增加與過度使用，西部地區長達數十年的乾旱情況逐漸惡化，導致沿著河流的主要水庫水位降至前所未有低點。迫使聯邦與州府官員採取額外措施保護供水系統。加州與其他各州提出計畫，是對墾務局去年要求其詳述如何減少15-30%用水量的回應。

不過，與其他州計畫不同之處，加州計畫並未考慮因蒸發與運輸而損失的約150萬英畝科羅拉多河水。計畫提議將密德湖的取水量減少100萬英畝英尺，其中有40萬英畝英尺來自其用戶。一英畝英尺的水，足以供應二至三個美國家庭的一年用水。

在科羅拉多河的美國七個使用州中，加州的水資源分配最多，由於擁有高級水權，也是在缺水時期最後面臨削減水用量的州之一。使得加州在長達數月的關於如何減少用水談判中，比其他州更具優勢。

現有協議僅在密德湖的海拔高度介於1090英尺與1025英尺之間時，才進行削減用水。若水位降至低於1025英尺，加州計畫將更根據河流法規提出進一步削減。可能意味著亞利桑納州與內華達州將首當其衝。削減水量行動，目的在防止密德湖成為「死水庫」(dead pool)、無法再抽出水資源給農場與城市(包括拉斯維加斯、洛杉磯與鳳凰城)。

全國最大水供應商「加州大都會 水資源局」總經理哈格海利(Adel Hagekhalil)表示，保護重要水庫非常重要。水庫目前海拔高度為1045英尺。根據密德湖的海拔高度，加州計畫可節省100萬至200萬英畝英尺的水。