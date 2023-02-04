我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳中國氣球被擊落 國防部：沒這回事 也沒爆炸

特斯拉調高在美Model Y價格 最多漲1500美元

歷史拼圖／舊金山甜蜜故事 淘金客變巧克力商

編譯胡立宗／綜合報導
1846年時的舊金山。（國會圖書館提供）
1846年時的舊金山。（國會圖書館提供）

Ghirardelli巧克力可算是舊金山的「名產」之一。創始人Domingo Ghirardelli於1893年購入的Ghirardelli Square，目前仍在碼頭區的 North Point Street上，算是觀光客常去的景點之一。但是你可能不知道，Domingo Ghirardelli當年一度執迷於淘金，直到1852年才「幡然悔悟」重拾甜點老本行，而他的推手就是現在還當成學校名字的James Lick。

舊金山與巧克力的甜蜜故事要從James Lick 1848年移居舊金山說起。當年的舊金山還叫Yerba Buena，居民人數剛達千人。James Lick先前在阿根廷、智利、祕魯經商賺得不少錢財，到了舊金山後依著都市發展方向，繼續累積財富。但是他在祕魯時的友人兼鄰居Domingo Ghirardelli卻為他帶來一段有趣的人生插曲。

現今的Ghirardelli Square。（國會圖書館提供）
現今的Ghirardelli Square。（國會圖書館提供）

Domingo Ghirardelli是義大利移民，先到了烏拉圭，後來才到祕魯，並且甜點業經營有成。移居後的James Lick買進Domingo Ghirardelli 600磅的巧克力，結果在舊金山大獲歡迎，沒兩下就賣光光。生意腦筋動得快的James Lick因此一再勸說Domingo Ghirardelli搬到舊金山開店。

誰知道，Domingo Ghirardelli人雖然到了舊金山，心卻給了淘金熱，一心想靠金礦賺大錢，直到1852年才放下淘金，回歸甜點老本行，因為很受歡迎，因此分店一家一家地開。到了1893年，Domingo Ghirardelli與兩個兒子買下了碼頭區North Point Street的一整個街區，名為Ghirardelli Square，直到現在這些百年古蹟還保存的好好，而且還在營業。

說回James Lick，他在幫忙引進巧克力後，還是不改經商的好奇心。1852年至1855年，James Lick在聖荷西開了一間磨坊，生產號稱西部第一的麵粉，另外還借海運之便，從全球各地引進珍稀植物。James Lick後來除了開了舊金山第一家豪華旅館，還在Mt. Hamilton 海拔4209英呎的峰頂蓋了Lick Observatory，配有當時最大的望遠鏡。

Lick Observatory。（取自維基百科／國家公園管理局提供）
Lick Observatory。（取自維基百科／國家公園管理局提供）

舊金山 義大利 觀光

上一則

美國航空停飛三城市飛行員短缺/需求疲軟

下一則

加州議會 再提胰島素共付額上限

延伸閱讀

長榮航空舊金山分行總主任一職由吳駿杰接任

長榮航空舊金山分行總主任一職由吳駿杰接任
中國新冠疫情緩 美聯航、達美恢復直飛

中國新冠疫情緩 美聯航、達美恢復直飛
推特被要求改建築許可證 總部或能設床位

推特被要求改建築許可證 總部或能設床位
元宵節北加灣區去哪兒慶祝？在地記者推薦4大活動

元宵節北加灣區去哪兒慶祝？在地記者推薦4大活動
男扔磚塊、喊「滾回中國」 謝安宜起訴仇恨犯罪最高判10年監禁

男扔磚塊、喊「滾回中國」 謝安宜起訴仇恨犯罪最高判10年監禁
檢提搶劫指控 任婆婆遇襲案將在幾周內判刑

檢提搶劫指控 任婆婆遇襲案將在幾周內判刑

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
聖蓋博鬧市區，一名亞裔婦人被持槍搶劫。（記者王若然／攝影）

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

2023-01-27 19:58
微軟、亞馬遜等科技大廠最近接連傳出萬人以上規模的裁員消息，讓不少華人被波及，開始各謀出路 。 （Microsoft公司臉書）

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

2023-01-31 13:00
高女士的汽車停在家門口，車牌一分鐘內就被盜取。（記者邵敏／攝影）

洛縣華女車牌一分鐘內被偷 盜竊原因竟是這個

2023-01-29 19:39
洛杉磯地鐵亂象頻發，同為公共交通系統的洛杉磯巴士，情況會好一些嗎？（取材自IG）

世說新聞╱活春宮 吵架鬥毆 LA巴士也很亂？

2023-01-27 16:45

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有