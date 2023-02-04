歷史拼圖／舊金山甜蜜故事 淘金客變巧克力商

1846年時的舊金山。（國會圖書館提供）

Ghirardelli巧克力可算是舊金山 的「名產」之一。創始人Domingo Ghirardelli於1893年購入的Ghirardelli Square，目前仍在碼頭區的 North Point Street上，算是觀光 客常去的景點之一。但是你可能不知道，Domingo Ghirardelli當年一度執迷於淘金，直到1852年才「幡然悔悟」重拾甜點老本行，而他的推手就是現在還當成學校名字的James Lick。

舊金山與巧克力的甜蜜故事要從James Lick 1848年移居舊金山說起。當年的舊金山還叫Yerba Buena，居民人數剛達千人。James Lick先前在阿根廷、智利、祕魯經商賺得不少錢財，到了舊金山後依著都市發展方向，繼續累積財富。但是他在祕魯時的友人兼鄰居Domingo Ghirardelli卻為他帶來一段有趣的人生插曲。

現今的Ghirardelli Square。（國會圖書館提供）

Domingo Ghirardelli是義大利 移民，先到了烏拉圭，後來才到祕魯，並且甜點業經營有成。移居後的James Lick買進Domingo Ghirardelli 600磅的巧克力，結果在舊金山大獲歡迎，沒兩下就賣光光。生意腦筋動得快的James Lick因此一再勸說Domingo Ghirardelli搬到舊金山開店。

誰知道，Domingo Ghirardelli人雖然到了舊金山，心卻給了淘金熱，一心想靠金礦賺大錢，直到1852年才放下淘金，回歸甜點老本行，因為很受歡迎，因此分店一家一家地開。到了1893年，Domingo Ghirardelli與兩個兒子買下了碼頭區North Point Street的一整個街區，名為Ghirardelli Square，直到現在這些百年古蹟還保存的好好，而且還在營業。