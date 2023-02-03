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蒙市奪槍英雄 蔡班達母親是台灣明星 曾演「楚留香大結局」

記者趙健／洛杉磯報導
蔡班達（右一）與母親陸儀鳳（右二）的合照。（受訪者提供）
蔡班達（右一）與母親陸儀鳳（右二）的合照。（受訪者提供）

自蔡班達（Brandon Tsay）從蒙特利公園市大規模槍擊案的槍手手中奪槍的視頻曝光後，這位年僅26歲的華裔英雄一直受到眾人矚目，身處各大媒體和輿論的聚光燈下。實際上，蔡班達的母親也曾是紅極一時的台灣演員，曾出演鄭少秋版的「楚留香大結局」。

蔡班達的母親陸儀鳳，曾飾「楚留香大結局」的「柳如是」一角，從此成名。該片是當年萬人空巷的香港TVB劇「楚留香傳奇」 大紅後推出的一部後續電影，由台灣知名武俠片導演張鵬翼執導，著名武俠小說作家古龍還親自上陣編劇。該片於1983年上映，票房大賣後，林青霞還出演了該片的續集「午夜蘭花」。陸儀鳳通過該片後走紅後，參演了多部影視作品。

蔡班達的姐姐說，蔡班達在18歲時，媽媽陸儀鳳被診斷出癌症，於是他毅然決定放棄自己的學業飛到台灣，去照顧與病魔抗爭的媽媽。不幸的是，三年後媽媽還是因癌症離世了。之後因為全家的錢基本上都已經用來為媽媽治病，蔡班達也沒有錢再讀大學，便開始忙於自家的生意和自學一些平面設計之類課程。

多位南加華人表示，鄭少秋版的楚留香系列影片在當年非常有名。當年在台灣播出後創下高達70%的收視率，掀起一股港劇風潮。

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）
陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

癌症 蒙特利公園市 導演

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