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加州預報春天到 烏龜馬克辛代替土撥鼠

編譯組／綜合2日電
加州預報春天的「土撥鼠」是一隻名為馬克辛的烏龜。（取自臉書）
加州預報春天的「土撥鼠」是一隻名為馬克辛的烏龜。（取自臉書）

加州沒有像賓州龐克蘇塔尼鎮（Punxsutawney）一樣，有一隻可以預測天氣的土撥鼠菲爾（Phil），最接近的東西可能是北加州小鎮昆西（Quincy）一個電子木偶查克伍德（Chuck Wood）。

不過，加州有一隻名叫馬克辛（Mojave Maxine）的烏龜可以做類似的事。

馬克辛是一隻沙漠烏龜，看起來像一顆穿了盔甲的巨大馬鈴薯，在冬天也很活躍。她住在棕櫚沙漠（Palm Desert）的沙漠動物園與花園（Living Desert Zoo and Gardens），十多年來一直透過一個簡單的方式做出季節預測。馬克辛通常會在感恩節前後進入冬眠期，在寒冷的天氣過後會爬出洞穴，通常是在1月下旬到2月初。

知名的土撥鼠菲爾2日在賓州看到自己的影子，代表冬季會再持續六周，儘管這是一個不太科學的指標。馬克辛呢？她2日仍舒服地躲在自己的洞穴裡，根據坊間的說法，這代表加州的寒冷天氣還會再持續好一陣子。

如果你是超級有耐心的人，不妨觀看動物園在馬克辛洞口設置的即時攝影機影像，雖然畫面上現在只看得到一個黑洞。

加州 動物園 賓州

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