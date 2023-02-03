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緊急狀態解除 新冠醫療靠保險

編譯組／綜合2日電
聯邦和加州的新冠緊急狀態即將結束，民眾未來的新冠醫療費用將由保險承擔。（美聯社）
聯邦和加州的新冠緊急狀態即將結束，民眾未來的新冠醫療費用將由保險承擔。（美聯社）

拜登總統和加州州長紐森（Gavin Newsom）本周宣布，美國和加州將分別在5月中旬和2月底解除新冠疫情緊急狀態。政府宣布緊急狀態的目的在於可以更靈活利用資源因應疫情，對大部分人來說，疫情緊急狀態的解除主要將體現在醫療保健服務的提供和成本上。

公共衛生專家和官員表示，由於即將出現哪些改變存在著很大的不確定性，人們在這段過渡期中可能會感到困惑。儘管疫苗、檢測和治療可能會產生額外的費用，但在緊急狀態解除後，這些服務仍將保持緊急使用授權。

舊金山加大醫院院長瓦賀特（Bob Wachter）說：「人們最有感的影響將會是疫苗、抗病毒藥物和檢測服務。到目前為止，這些服務都是免費由政府提供的。」

不過，瓦賀特指出，這並不意味著今後每個人接受新冠相關醫療服務都要付費。他表示，新冠的預防和治療服務，未來將像其他疾病的預防和治療服務一樣，由民眾的醫療保險負責承擔。

白宮防疫應變小組主任加哈（Ashish K. Jha）表示，即使緊急狀態結束後，只要聯邦繼續供應，新冠的預防和治療服務還是會免費提供給所有民眾，但可能會收取行政費用。加哈說，聯邦目前還有數百萬劑二價疫苗和口服藥Paxlovid。

然而，當聯邦這些疫苗和口服藥用罄後，疫苗和口服藥將進入商業市場，它們的定價會是多少現在還不清楚。

瓦賀特說：「我最擔心的是成本。鑑於其複雜性，人們很難做出正確的決定。」

●檢測成本

和疫苗一樣，投保聯邦醫療保險（Medicare）和聯邦醫療補助（Medicaid）的民眾未來仍可透過醫師開立處方由保險給付，但投保私人保險的民眾接受PCR檢測可能要付自付額。未來，大部分民眾使用居家快篩檢測可能都要自行付費。

●治療成本

無論是投保私人保險、Medicare還是Medicaid，民眾未來接受新冠治療可能都需要自付費用，但Medicare將免費提供口服藥Paxlovid到2024年底。

●無保險者成本

聯邦提供給無保險者的免費新冠治療服務將隨著緊急狀態的解除而結束，因為國會去年已拒絕延長資助時間。不過，加州有自己提供給無保險者的醫療計畫，舊金山衛生局也表示，他們會繼續透過社區診所和舊金山總醫院為沒有保險的人提供醫療服務。

聯邦醫療保險 緊急狀態 疫苗

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