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加州州長紐森提新法 公共場所禁攜槍

編譯組／綜合1日電
加州州長紐森1日提出新槍枝管制法案，將禁止民眾攜槍到幾乎所有的公共場所。（美聯社）
加州州長紐森1日提出新槍枝管制法案，將禁止民眾攜槍到幾乎所有的公共場所。（美聯社）

加州在上個月發生六起大規模槍擊案、造成29人死亡後，州長紐森（Gavin Newsom）與其盟友2月1日提出新槍枝管制法，禁止人們攜帶槍枝到在幾乎所有的公共場所。這項法案將挑戰保守派多數的美國最高法院的極限。

根據紐森1日提出的新槍枝管制法，教堂、公共圖書館、動物園、遊樂場、銀行和其他所有對公眾開放的私人企業，都將被列為「無槍區」（gun-free zone），即便是持有隱藏持槍證（concealed carry）的民眾也不例外，除非企業主或教堂在其物業張貼可持槍標示。

起草這項法案的加州民主黨參議員波坦蒂諾（Anthony Portantino）說：「你不需要帶槍去道奇球場或你女兒的足球賽看球。」

加州法律規定，申請隱藏持槍證的民眾必須提出理由，但這項法律去年遭美國最高法院推翻。加州1日提出的新法案將為美國該如何監管槍枝設立新的標準，支持者認為，法案不但符合法院裁決，還實施了新的限制。

波坦蒂諾表示，雖然法案禁止人們在幾乎所有公共場合攜帶槍枝，但企業主可以在他們的物業範圍內張貼允許攜槍的標示。波坦蒂諾說：「有了這項條款，你就不能說它是全面性的禁令。」

大規模槍擊案不斷發生，加州希望透過立法減少槍枝暴力。（美聯社）
大規模槍擊案不斷發生，加州希望透過立法減少槍枝暴力。（美聯社）

然而，槍枝權利團體並不買帳。加州步槍和手槍協會會長米歇爾（Chuck Michel）表示，他們已經起草了一份訴訟，準備在這項法案簽署成為法律時提出。米歇爾說，其他州的法律是，如果企業主不希望有人隱藏持槍，他們必須張貼標示。

加州這項新法案還將大幅修改隱藏持槍證的申請規定，例如21歲以下的民眾不能申請。此外，人們不再需要提出申請理由，但必須告訴當局，他們過去是否曾經被捕、定罪或被發出禁制令；申請者必須提交三份人格證明書信，並接受面試，還要接受16小時的槍枝訓練，包括如何安全存放和攜帶槍枝。

紐森和民主黨議員一再表示，在蒙特利公園市和半月灣發生大規模槍事件導致18人死亡、10人受傷後，他們迫切希望今年能通過這項法案。

加州 紐森 民主黨

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