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一分鐘看加州／LGBTQ+天堂 多元認同觀光首選

編譯胡立宗／綜合報導
加州是LGBTQ+族群的觀光首選。（取自Visit California網站）
加州是LGBTQ+族群的觀光首選。（取自Visit California網站）

加州LGBTQ+的吸引力有多大，單看數字就知道：超過130萬的多元認同者住在加州。不僅是成為某些地方的主要族群，甚至各地的文化、生活、節慶都受到LGBTQ+社群的影響。

對於其他地方的多元認同者，加州也是個不錯的觀光選項，因為一年到頭都有LGBTQ+的活動可以參加，除了長堤市（Long Beach）5月的Pride Parade，6月還有洛杉磯、舊金山、沙加緬度的Pride Parade，7月則是聖地牙哥的，棕櫚泉（Palm Springs）則是在11月舉行。另外，11月到棕櫚泉還別忘記參與Dinah Shore的女子高爾夫錦標賽。

電影愛好者最好6月中到北加灣區一行，因為當地的Frameline Film Festival是國際聞名的LGBTQ+影展，舊金山、柏克萊（Berkeley）、屋崙（Oakland）都能看到精選的電影，以及各種派對。喜歡迪士尼的人，則別忘記10月初去趟安納罕（Anaheim），因為當地的迪士尼樂園會舉辦Gay Days，包括各種LGBTQ+表演與活動。

想要瞭解加州各地LGBTQ+文化與活動的人，可以多看Los Angeles Blade、Bay Area Reporter的網站，還有洛杉磯舉行Pride Parade時的DTLA Proud網站。另外，洛杉磯、聖地牙哥、舊金山、沙加緬度等都會的LGBTQ+中心也是資訊的好來源。

常設的LGBTQ+設施則有，聖荷西的Children's Discovery Museum，適合一家大小同行，舊金山的National GLBT History Museum也不錯，而在舉行Pride Parade時，Family Garden區域則提供安全、不擠的地方給小朋友去，San Francisco Pride Run也有小孩可以參加的項目。

至於加州各地的LGBTQ+社區，除了舊金山的「gayborhood」Castro區，還有洛杉磯的West Hollywood區，特別的是當地40%的人都具備LGBTQ+身分認同，因此各類住宿、休閒、娛樂都能滿足。另外，正如多元認同旅行作者Miles Griffis所說，加州不只有都會區才對LGBTQ+友善，蘇諾瑪縣（Sonoma County）Guerneville7月的Lazy Bear Week，也提供品酒、營火、健行活動，巨象山（Mammoth Mountain）3月Gay Ski Week同樣提供多元認同的活動。

南加部分，不能不提的是棕櫚泉市，當地不僅舉辦LGBTQ+ 活動，還成為LGBTQ+之都，因為過半人口是LGBTQ+族群，而且市議員全都是LGBTQ+認同者。

LGBTQ 加州 舊金山

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