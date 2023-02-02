世報App中獎名單 公布

中獎名單新鮮出爐，快來看看你有沒有中獎！

擁有豪華禮品陣容的世界日報App 抽獎活動於1月30日午夜截止，並在2月1日新鮮出爐了幸運中獎者的名單，快來看看你有沒有中獎吧！

世界日報全新App自2023年上線後廣受好評，在應用程式商場（App Store）中得到了4.6/5的高分，並獲得1200多個評價，不少用戶表示「界面更簡潔了」、「閱讀很舒適」。世報App立足北美，放眼世界，為讀者提供24小時不間斷的各類優質報導，也是北美華人交流互動的多彩社區，迄今已是北美地區最具影響力的中文媒體。

本次抽獎活動從1月5日開始，只要下載世界日報App並填寫表單即可參與抽獎，獲獎信息同時公布在App、世界日報紙本、世界新聞網、微信公眾號（洛杉磯 e生活），以及臉書帳號（洛杉磯世界日報 World Journal LA）。

世報App中獎名單。

兌獎時間是2月8日至4月30日，請中獎者持有效身份證明（需與中獎名單上的姓名拼寫一致），或委託親友攜中獎者的有效身份證明，前往洛杉磯世界日報大樓（1588 Corporate Center Drive, Monterey Park, CA 91754）領取獎品。若需將獎品郵寄至加州以外地區，包括美國境內外，郵寄及保險費用需由中獎者自付，世界日報保留活動最終解釋權。

如果您對獎品和兌獎有任何問題，請聯繫洛杉磯世界日報活動企劃中心323-268-4982 分機：600。