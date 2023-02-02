加州44%多元性別青少年 想過自殺

調查發現，加州近半數的多元性別青少年，曾認真考慮過自殺。（Getty Images）

東灣康柯德居民尼爾森（Ryan Nelson）在2019年過完14歲生日隔天，對父母坦承他是跨性別者。還在接受自己新身份的尼爾森表示，他的父母為此十分掙扎。

四個月後，新冠疫情 爆發，尼爾森和美國各地的學生一樣，被扔進一個新的現實，出現心理健康 問題，他面對的許多挑戰都與接受自己的新身分有關。然而，因為遠離朋友和學校，尼爾森覺得非常孤立，患上了飲食失調症，在醫院住了一周。最後，他輟學了。

尼爾森說：「在疫情期間，我的精神崩潰了。」

目前，加州 各地學生都已回到學校上課。但根據最近兩項全國性調查，疫情隔離的連鎖反應和敵對的政治環境仍持續影響著全加州的青少年，尤其是多元性別群體（LGBTQ+）青少年。

多元性別青少年在新冠疫情期間深受隔離和政治氛圍影響，心理健康每況愈下。（Getty Images）

舊金山組織YouthTruth對美國20個州近22萬3000名學生進行調查，發現在2021到2022學年中，將近八成的雙性戀、男同性戀、女同性戀初中生認為，憂鬱、壓力、焦慮影響了他們的課業，比例是異性戀學生的兩倍。

被問到是否有自殺念頭時，差距進一步拉大。調查發現，美國近三分之一的多元性別初、高中生曾想過自殺，其中跨性別初、高中生的比例更高，分別為48%和41%，而非多元性別的初、高中生分別只有7%和8%。

西好萊塢多元性別自殺預防組織Trevor Project上個月公布的數據更令人不安。他們發現，在過去一年中，加州44%的多元性別青少年曾認真考慮過自殺，儘管加州75%的多元性別青少年表示，社區正在逐漸接受他們。

已經回歸學校的尼爾森對這兩項調查得出的數據並不感到驚訝。他表示，自新冠疫情開始後，他看到愈來愈多的多元性別朋友出現心理問題，這是因為受到疫情隔離措施和保守派強烈反對多元性別權利的影響。尼爾森說：「家庭不接受，加上疫情期間不再有管道做自己，可能影響了很多人。」

此外，由洛杉磯加大醫療政策研究中心（Center for Health Policy Research）主導的加州健康訪問調查（California Health Interview Survey）發現，加州三分之一的初、高中生在2019年到2021年間經歷嚴重的心理壓力。專家表示，多元性別學生出現心理問題的風險比一般學生高。

Trevor Project還發現，加州85%的多元性別青少年表示，近來的政治氛圍對他們的權利與人身安全產生了威脅。

17歲的沙哈德（Maren Shahade）受訪時說：「我覺得我們這一代年輕人正在推動人們前進。但上周末，我們再次遭到攻擊，這讓我很非常沮喪、非常焦慮。」他指的是2022年11月19日在Club Q發生的槍擊事件。

為了降低加州青少年不斷上升的憂鬱、焦慮和自殺率，州長紐森（Gavin Newsom）去年夏天撥款47億元推動兒童心理健康整體計畫（Master Plan for Kids’ Mental Health）。

屋崙維權組織Children Now與七家兒童醫院和其他組織，稍後要求紐森宣布加州進入兒童心理健康緊急狀態，並在整體計畫中增加5000萬元青少年自殺報告經費，以及4000萬元支援防止青少年自殺的組織。