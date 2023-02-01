我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

蒙市槍案 有警消心理受創須輔導

記者朱敏梓／洛杉磯報導
蒙市將與華埠服務中心合作，從即日起到2 月10 日，在蒙特利公園市立圖書館提供現場心理諮詢（記者朱敏梓/攝影）
蒙市將與華埠服務中心合作，從即日起到2 月10 日，在蒙特利公園市立圖書館提供現場心理諮詢（記者朱敏梓/攝影）

震驚全美的「舞星」槍擊案發生十天後，蒙特利公園市（Monterey Park）特別召開記者會，分享關於蒙市為在這次槍擊案中所有受到影響的民眾和工作人員，提供的心理援助信息，據悉部分警消人員，目前仍飽受心理創傷之苦，仍未回歸工作崗位。

消防局長Matthew Hallock說，他所在部門共有51名救援人員，有18人到過槍案第一線，其中四人仍未回到工作崗位。目前不清楚他們是否會回來，Hallock表示，「對他們來說，最痛苦的就是沒有挽救11條生命。這是一件很難承受的事情，這將在他們的腦海中停留很長一段時間。」

市府經理Ron Bow對急救人員表示感謝。他說，對於那些到過槍案第一線的人說，情緒上的損失仍然很沉重。這些急救人員所經歷的創傷，可能是永久性的，進而影響他們的職業生涯。他也向警消部門道歉，因為沒有盡快為他們提供心理方面的輔導服務。

市議員們紛紛對案發現場的救援人員和所有工作人員的付出表達感謝，也希望整個社區和城市能夠慢慢地從傷痛中恢復。新上任的市長Jose Sanchez表示，「我們的社區不可能只用十天就康復，也許不止20天，甚至300天才能痊癒，不過我相信，蒙市社區擁有很強的恢復力。」

蒙市將與華埠服務中心(Chinatown Service Center）合作，從即日起到2月10日，為受槍擊事件影響的所有居民提供心理咨詢服務，民眾只需要在每周二、三的中午12時至下午6時以及每周四、五的上午10時至下午6時，前往蒙特利公園市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library），就可以獲得心理諮詢服務。此外，在蘭利老年中心（Langley Senior Center），從即日起到2月3日，心理健康部門（ Department of Mental Health）的心理輔導員將從上午9時到下午4時，提供心理援助。

作為市議員，同時也是華埠服務中心理事會成員的吳紹榮（Vinh T. Ngo）說，「這件事情深深地打擊我們，但我們有兩種選擇，一是無法爬起來，二是選擇恢復。相信這個社區很有韌性，我們會重新站起來。」

此外，市府經理Ron Bow還領導討論是否成立第三方委員會，以推動對槍擊案受害者基金會的捐款。 他表示，成立一個單獨的委員會，將確保在分配資金時沒有「隱藏議程」。關於捐款事宜，以及公共安全響應、加強對城市工作人員支持、可獲得的心理健康資源等相關事宜，都會在1月31日晚的市議會特別會議上表決。

更多心理援助諮詢，民眾可以前往蒙市官網https://www.montereypark.ca.gov/1483/Resources-for-Victims-and-the-Community 進行查詢。

蒙市新任市長Jose Sanchez、新任副市長黃泰平(Thomas Wong)、市議員吳紹榮（Vinh T. Ngo）、羅霈霆(Henry Lo)、財務長Amy Lee、市府經理Ron Bow、警察局長Scott Wiese、消防局長Matthew Hallock等城市官員和部門負責人出席當天的活動。

蒙特利公園市市議員們紛紛對現場的救援人員和所有工作人員們的付出表達感謝（圖：新任...
蒙特利公園市市議員們紛紛對現場的救援人員和所有工作人員們的付出表達感謝（圖：新任副市長黃泰平）（記者朱敏梓/攝影）
新上任的蒙特利公園市長Jose Sanchez鼓勵市民們努力痊癒（記者朱敏梓/攝...
新上任的蒙特利公園市長Jose Sanchez鼓勵市民們努力痊癒（記者朱敏梓/攝影）
蒙市將為在槍擊案中受到影響的民眾提供心理援助（記者朱敏梓/攝影）
蒙市將為在槍擊案中受到影響的民眾提供心理援助（記者朱敏梓/攝影）
蒙特利公園市市議員吳紹榮（Vinh T. Ngo）說，相信大家能夠從傷痛中恢復，...
蒙特利公園市市議員吳紹榮（Vinh T. Ngo）說，相信大家能夠從傷痛中恢復，讓這個社區變得更好（記者朱敏梓/攝影）

槍擊 蒙特利公園市 華埠

上一則

洛城公車 鬥毆頻傳亂象多

下一則

住房計畫將截止 近6成城市未提交

延伸閱讀

法鼓山洛杉磯道場 31日晚為蒙市槍擊案罹難者祈福

法鼓山洛杉磯道場 31日晚為蒙市槍擊案罹難者祈福
芝北華埠春節遊行 警力加倍安全落幕

芝北華埠春節遊行 警力加倍安全落幕
前華裔官員談蒙市悲劇：社區缺活動場所 長者易孤獨

前華裔官員談蒙市悲劇：社區缺活動場所 長者易孤獨
出錢出力 華人機構助蒙市槍案受害者

出錢出力 華人機構助蒙市槍案受害者
蒙市大屠殺 亞裔名人堂送暖2月1日免費發關懷包

蒙市大屠殺 亞裔名人堂送暖2月1日免費發關懷包
亞裔名人堂關懷包 2月1日在蒙市免費發

亞裔名人堂關懷包 2月1日在蒙市免費發

熱門新聞

加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
多位經常光顧「舞星」的民眾表示他們受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

2023-01-26 18:18
警方公布繳獲的三支槍之一。（洛縣警局）

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

2023-01-26 18:31
年僅26歲的蔡班達在關鍵時刻隻身一人奪下了槍手手中的武器，制止了一樁無法估量的慘劇發生。（圖：受訪者提供）

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

2023-01-26 15:47
聖蓋博鬧市區，一名亞裔婦人被持槍搶劫。（記者王若然／攝影）

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

2023-01-27 19:58
洛杉磯縣蒙特利公園市(Monterey Park )舞星舞社遇難的11名死者身分已確定。（本報檔案照）

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

2023-01-24 15:32

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機