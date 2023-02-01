蒙市槍案 有警消心理受創須輔導

蒙市將與華埠服務中心合作，從即日起到2 月10 日，在蒙特利公園市立圖書館提供現場心理諮詢（記者朱敏梓/攝影）

震驚全美的「舞星」槍擊 案發生十天後，蒙特利公園市 （Monterey Park）特別召開記者會，分享關於蒙市為在這次槍擊案中所有受到影響的民眾和工作人員，提供的心理援助信息，據悉部分警消人員，目前仍飽受心理創傷之苦，仍未回歸工作崗位。

消防局長Matthew Hallock說，他所在部門共有51名救援人員，有18人到過槍案第一線，其中四人仍未回到工作崗位。目前不清楚他們是否會回來，Hallock表示，「對他們來說，最痛苦的就是沒有挽救11條生命。這是一件很難承受的事情，這將在他們的腦海中停留很長一段時間。」

市府經理Ron Bow對急救人員表示感謝。他說，對於那些到過槍案第一線的人說，情緒上的損失仍然很沉重。這些急救人員所經歷的創傷，可能是永久性的，進而影響他們的職業生涯。他也向警消部門道歉，因為沒有盡快為他們提供心理方面的輔導服務。

市議員們紛紛對案發現場的救援人員和所有工作人員的付出表達感謝，也希望整個社區和城市能夠慢慢地從傷痛中恢復。新上任的市長Jose Sanchez表示，「我們的社區不可能只用十天就康復，也許不止20天，甚至300天才能痊癒，不過我相信，蒙市社區擁有很強的恢復力。」

蒙市將與華埠 服務中心(Chinatown Service Center）合作，從即日起到2月10日，為受槍擊事件影響的所有居民提供心理咨詢服務，民眾只需要在每周二、三的中午12時至下午6時以及每周四、五的上午10時至下午6時，前往蒙特利公園市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library），就可以獲得心理諮詢服務。此外，在蘭利老年中心（Langley Senior Center），從即日起到2月3日，心理健康部門（ Department of Mental Health）的心理輔導員將從上午9時到下午4時，提供心理援助。

作為市議員，同時也是華埠服務中心理事會成員的吳紹榮（Vinh T. Ngo）說，「這件事情深深地打擊我們，但我們有兩種選擇，一是無法爬起來，二是選擇恢復。相信這個社區很有韌性，我們會重新站起來。」

此外，市府經理Ron Bow還領導討論是否成立第三方委員會，以推動對槍擊案受害者基金會的捐款。 他表示，成立一個單獨的委員會，將確保在分配資金時沒有「隱藏議程」。關於捐款事宜，以及公共安全響應、加強對城市工作人員支持、可獲得的心理健康資源等相關事宜，都會在1月31日晚的市議會特別會議上表決。

更多心理援助諮詢，民眾可以前往蒙市官網https://www.montereypark.ca.gov/1483/Resources-for-Victims-and-the-Community 進行查詢。