內華達山積雪量超高 解旱有可能

加州內華達山脈31日測得的積雪量創下近30年來最高。（Getty Images）

提供加州 近三分之一用水的內華達山脈（Sierra Nevada）積雪量創下自1995年以來的最高紀錄，提高了加州擺脫乾旱的可能性，但也有人擔心溫暖的春季可能過早融化積雪，引發洪水 。

加州內華達山脈積雪量31日（比原訂2月1日提早一天）測得的積雪量，是自「玩具總動員」（Toy Story）票房爆滿、史蒂夫楊（Steve Young）帶領49人隊贏得第五次超級盃 （Super Bowl）總冠軍、汽油每加侖只要1.28元以來，最高的一次，是歷史平均的208%，打破了1995年2月1日創下的歷史平均207%。派利賽茲（Palisades）測得11呎深的積雪，柯克伍德（Kirkwood）12呎，巨象山（Mammoth Mountain）高達近20呎。

根據聖荷西信使報（Mercury News）的數據分析，這個積雪量是加州自1950年以來的第三高，僅低於1952年的267%和1969年的230%，某些地區的積雪量甚至是有史以來最高，例如阿爾平縣（Alpine County）的高地草原（Highland Meadow）。

太浩湖（Lake Tahoe）周圍的停車標誌和消防栓幾乎全部被雪淹沒，讓這個在乾旱、野火和新冠疫情中苦苦掙扎三年的滑雪勝地迎來充滿希望的一年。這個冬季的意外收穫是拜連續九個大氣河風暴（atmospheric river）來襲所賜，由於山區溫度一直很低，大部分積雪得以保存。

內華達山脈的積雪一般會在晚春和初夏融化，數十億加侖融化的雪水會從麥賽德河（Merced River）、杜倫姆河（Tuolumne River）、美國河（American River）和羽毛河（Feather River）等數十條山脈河川傾瀉而下，大部分的水會被儲存在水庫中，一部分會補充地下水，同時為魚類和野生動物提供食物和棲息地。

1月降下的豪雨為加州各地水庫注入大量雨水。截至31日，加州最大的沙斯達湖水庫（Shasta）水位已上升至56%，第二大的奧洛維爾湖水庫（Oroville）上升至65%。隨著未來幾個月積雪逐漸融化，各水庫水位將上升得更高。

簡單來說，如果雨雪能繼續填滿水庫，加州的乾旱就能結束。但是，如果內華達山脈上空出現溫暖的暴風雨，大部積雪可能會突然融化變為洪水，為各地帶來災情。這正是1997年發生的情況。