我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

內華達山積雪量超高 解旱有可能

編譯組／綜合31日電
加州內華達山脈31日測得的積雪量創下近30年來最高。（Getty Images）
加州內華達山脈31日測得的積雪量創下近30年來最高。（Getty Images）

提供加州近三分之一用水的內華達山脈（Sierra Nevada）積雪量創下自1995年以來的最高紀錄，提高了加州擺脫乾旱的可能性，但也有人擔心溫暖的春季可能過早融化積雪，引發洪水

加州內華達山脈積雪量31日（比原訂2月1日提早一天）測得的積雪量，是自「玩具總動員」（Toy Story）票房爆滿、史蒂夫楊（Steve Young）帶領49人隊贏得第五次超級盃（Super Bowl）總冠軍、汽油每加侖只要1.28元以來，最高的一次，是歷史平均的208%，打破了1995年2月1日創下的歷史平均207%。派利賽茲（Palisades）測得11呎深的積雪，柯克伍德（Kirkwood）12呎，巨象山（Mammoth Mountain）高達近20呎。

根據聖荷西信使報（Mercury News）的數據分析，這個積雪量是加州自1950年以來的第三高，僅低於1952年的267%和1969年的230%，某些地區的積雪量甚至是有史以來最高，例如阿爾平縣（Alpine County）的高地草原（Highland Meadow）。

太浩湖（Lake Tahoe）周圍的停車標誌和消防栓幾乎全部被雪淹沒，讓這個在乾旱、野火和新冠疫情中苦苦掙扎三年的滑雪勝地迎來充滿希望的一年。這個冬季的意外收穫是拜連續九個大氣河風暴（atmospheric river）來襲所賜，由於山區溫度一直很低，大部分積雪得以保存。

內華達山脈的積雪一般會在晚春和初夏融化，數十億加侖融化的雪水會從麥賽德河（Merced River）、杜倫姆河（Tuolumne River）、美國河（American River）和羽毛河（Feather River）等數十條山脈河川傾瀉而下，大部分的水會被儲存在水庫中，一部分會補充地下水，同時為魚類和野生動物提供食物和棲息地。

1月降下的豪雨為加州各地水庫注入大量雨水。截至31日，加州最大的沙斯達湖水庫（Shasta）水位已上升至56%，第二大的奧洛維爾湖水庫（Oroville）上升至65%。隨著未來幾個月積雪逐漸融化，各水庫水位將上升得更高。

簡單來說，如果雨雪能繼續填滿水庫，加州的乾旱就能結束。但是，如果內華達山脈上空出現溫暖的暴風雨，大部積雪可能會突然融化變為洪水，為各地帶來災情。這正是1997年發生的情況。

加州 洪水 超級盃

上一則

住房計畫將截止 近6成城市未提交

下一則

賊偷車牌 相中同款車 1分鐘內完事

延伸閱讀

15州酷寒 5000萬人凍僵了 部分地區低溫-45℉ 地面結冰逾半吋

15州酷寒 5000萬人凍僵了 部分地區低溫-45℉ 地面結冰逾半吋
加州近3年死亡率增20% 非新冠「超額死亡」

加州近3年死亡率增20% 非新冠「超額死亡」
南加油價 自聖誕節後一路緩漲

南加油價 自聖誕節後一路緩漲
加州全保170萬名投保人 三分之二保費僅10元

加州全保170萬名投保人 三分之二保費僅10元
加州破紀錄豪雨 沿海部分地區脫離乾旱

加州破紀錄豪雨 沿海部分地區脫離乾旱
紐約市今冬遲遲不下雪 或創半世紀新紀錄

紐約市今冬遲遲不下雪 或創半世紀新紀錄

熱門新聞

加州半年來接連發生三起與華人相關的大屠殺案件，槍手均為銀髮一族。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

2023-01-24 21:59
多位經常光顧「舞星」的民眾表示他們受到了嚴重驚嚇。（受訪者提供）

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

2023-01-26 18:18
警方公布繳獲的三支槍之一。（洛縣警局）

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

2023-01-26 18:31
年僅26歲的蔡班達在關鍵時刻隻身一人奪下了槍手手中的武器，制止了一樁無法估量的慘劇發生。（圖：受訪者提供）

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

2023-01-26 15:47
聖蓋博鬧市區，一名亞裔婦人被持槍搶劫。（記者王若然／攝影）

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

2023-01-27 19:58
洛杉磯縣蒙特利公園市(Monterey Park )舞星舞社遇難的11名死者身分已確定。（本報檔案照）

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

2023-01-24 15:32

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機