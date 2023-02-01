住房計畫將截止 近6成城市未提交

加州大部分城市可能錯過住房計畫提交截止日期。（美聯社）

加州 州府希望加州各地加快興建住屋腳步，簡化住屋建案申請過程。然而州府如何懲罰進度落後的地方政府，詳細情形仍不清楚。加州近200個城縣轄區，只有87個地方轄區提出「房屋要素」給州府審查批准。

根據州府規定，灣區 各城縣轄區必須於2月1日前採用新房屋要素，房屋要素內容必須符合州府要求。如果無法如期採行新房屋要素，開發商可根據州府標準，開發興建房屋，房屋數量密度將可不受當地土地規畫限制。

根據加州房屋與社區開發局，目前情況相當低迷，灣區各城市中，只有11個城市提交通過草案，其中南灣洛斯阿圖市與中半島的聖馬刁市直到1月30日才提交草案。舊金山與屋崙計畫1月31日提交。

由於州府有90天的時間來評審最初草案，60天時間評審草案修訂版，因此加州目前只有阿拉米達島社區 (the island community of Alameda) 準備所有文書，且取得認可。

灣區各縣市必須於2月1日取得州府認可的住屋計畫，計畫案必須明確顯示未來八年內計畫興建的房屋數量，然而大部分灣區縣市將無法如期完成州府規定。

1月31日，離期限只剩一天時間，灣區只有少數幾個城市送交「房屋要素」(housing elements) 給州府的房屋與社區發展局 (Department of Housing and Community Development)。州府要求灣區九縣到2030年時，必須合力建成44萬1000個住屋單位，包括一般住屋與公寓在內。

根據加州房屋與社區發展局，如無法達成上述要求，市府必須同意建商大規模房屋開發計畫，條件是建商必須提供相當數量可負擔住屋。由於規定內容模糊，如何達成州府要求可能必須要上法庭解決。

灣區政府公會住屋與地區計畫助理主任沙維爾 (Daniel Saver) 說，許多假設可能出現的情況都牽涉到龐雜的細節，這基本上是法律問題，因此必須經由法庭解決爭議。

計畫延誤原因很多，其中包括新冠疫情 在內。然而許多城市社區多年來反對開發成長，致使許多民選官員迴避此一敏感話題。等到被迫必須採取行動，卻發現請不到開發計畫顧問，因為許多城市一拖再拖，等到限期接近，爭相聘請開發計畫顧問時，卻發現很難找到適當顧問。