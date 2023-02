薪資透明法上路 待遇也可能壓低

專家認為,總體而言,薪資透明的公司,通常可獲得更好的申請者與留任率。(Getty Images)

加州 薪資透明度法本月生效,相關訊息顯示,Google 部分頂尖工程師年薪,比公司一些收入最低員工高出50萬元。但是,除了可見到部分令人大開眼界的薪水之外,法律產生的影響,將在未來幾年讓雇主與員工感受到。專家表示,更了解一份工作的薪資,可讓勞資雙方談判更容易。但在部份情況,法律也有可能壓低薪資,取決於法律如何發揮作用。

SB1162法律要求擁有15名以上員工的雇主,在填補職缺時,需列出特定工作項目的較大薪資範圍。然而, 一些公司試圖透過公布較大薪資範圍,來規避這些要求。例如,Netflix一份軟體工程師工作的年收入在9萬元至90萬元之間,其他職缺則試圖隱藏薪水訊息,或無法獲取相關資訊。

求職網站「ZipRecruiter」首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)表示,公布薪資範圍會讓對薪水滿意的職缺候選人,更願意申請工作,也讓更多潛在申請者的參與程度增加。

法律背後的採取策略是,薪資透明度將透過平衡申請者與公司之間的競爭、以增加薪資,並有助於消除基於族裔或性別的薪資歧視 。波拉克引用研究結果指出,當公司告知自由工作者平均給薪範圍時,線上招聘網站的全職工程師工作的男女之間無形的薪資差距,幾乎消除。

「加州女性與女孩地位委員會」(California Commission on the Status of Women and Girls)執行主任馬提尼茲(Holly Martinez)表示,新法律將協助女性,特別是幫助她們在經常被低估並缺乏談判的工作職務,爭取到更公平待遇。

但是,波拉克表示,也有其他研究指出,在勞動力市場緊張情況下,新法可能產生其他影響。例如,若一家公司有三名員工年薪5萬元,並想在競爭激烈市場雇用第四名員工,可能提高對申請工作候選人薪資、以吸引其加入。但隨著薪資透明度提高,現職員工可能發現更高薪資範圍,因此,公司可能會等待申請者以5萬元薪資水平接受這份工作。

從本質上來說,因必須公布薪資範圍,可能阻止公司支付更多薪資,現職員工也可能合理要求加薪。不過,總體而言,薪資管理初創公司「Comprehensive」共同創辦人Roger Lee表示,薪資透明的公司,通常可獲得更好的申請者與留任率。