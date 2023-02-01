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薪資透明法上路 待遇也可能壓低

編譯組／灣區30日電
專家認為，總體而言，薪資透明的公司，通常可獲得更好的申請者與留任率。(Getty Images)
專家認為，總體而言，薪資透明的公司，通常可獲得更好的申請者與留任率。(Getty Images)

加州薪資透明度法本月生效，相關訊息顯示，Google部分頂尖工程師年薪，比公司一些收入最低員工高出50萬元。但是，除了可見到部分令人大開眼界的薪水之外，法律產生的影響，將在未來幾年讓雇主與員工感受到。專家表示，更了解一份工作的薪資，可讓勞資雙方談判更容易。但在部份情況，法律也有可能壓低薪資，取決於法律如何發揮作用。

SB1162法律要求擁有15名以上員工的雇主，在填補職缺時，需列出特定工作項目的較大薪資範圍。然而， 一些公司試圖透過公布較大薪資範圍，來規避這些要求。例如，Netflix一份軟體工程師工作的年收入在9萬元至90萬元之間，其他職缺則試圖隱藏薪水訊息，或無法獲取相關資訊。

求職網站「ZipRecruiter」首席經濟學家波拉克(Julia Pollak)表示，公布薪資範圍會讓對薪水滿意的職缺候選人，更願意申請工作，也讓更多潛在申請者的參與程度增加。

法律背後的採取策略是，薪資透明度將透過平衡申請者與公司之間的競爭、以增加薪資，並有助於消除基於族裔或性別的薪資歧視。波拉克引用研究結果指出，當公司告知自由工作者平均給薪範圍時，線上招聘網站的全職工程師工作的男女之間無形的薪資差距，幾乎消除。

「加州女性與女孩地位委員會」(California Commission on the Status of Women and Girls)執行主任馬提尼茲(Holly Martinez)表示，新法律將協助女性，特別是幫助她們在經常被低估並缺乏談判的工作職務，爭取到更公平待遇。

但是，波拉克表示，也有其他研究指出，在勞動力市場緊張情況下，新法可能產生其他影響。例如，若一家公司有三名員工年薪5萬元，並想在競爭激烈市場雇用第四名員工，可能提高對申請工作候選人薪資、以吸引其加入。但隨著薪資透明度提高，現職員工可能發現更高薪資範圍，因此，公司可能會等待申請者以5萬元薪資水平接受這份工作。

從本質上來說，因必須公布薪資範圍，可能阻止公司支付更多薪資，現職員工也可能合理要求加薪。不過，總體而言，薪資管理初創公司「Comprehensive」共同創辦人Roger Lee表示，薪資透明的公司，通常可獲得更好的申請者與留任率。

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