歷史拼圖／麥當勞創始店 漢堡15分起家

現今的麥當勞古董分店，右方則為麥當勞博物館。（取自維基百科／拍攝者為Northwalker）

麥當勞 速食（McDonald's）在1953年代萌芽之後，麥當勞兄弟最初蓋了三家分店以實現他們理想中的簡速餐點，菜單簡化到只有漢堡、薯片、飲料，因為採取裝備線的做法也讓麥當勞漢堡可以只以15分銷售，此後便暢行全美。但是最初的三家分店，到現在還在營運的只剩下洛杉磯縣唐尼市（Downey）的一家，這家「古董店」最近又因為TikTok創作者的推薦而再度變成熱門打卡景點。

1953年剛落成的麥當勞分店（取自design.tel網站）

位在Lakewood Boulevard與Florence Avenue交會口的麥當勞古董分店，開幕於1953年8月18日，由知名建築師Stanley Clark Meston負責打造，外型結合了麥當勞經典的M型金色拱門，再加上整體的未來主義風，國家史蹟名錄（National Register of Historic Places）1984年還真的想把它列入，但因當時的店東反對而作罷，不過這棟活古董就此成為觀光客必到之處。