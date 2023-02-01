歷史拼圖／麥當勞創始店 漢堡15分起家
麥當勞速食（McDonald's）在1953年代萌芽之後，麥當勞兄弟最初蓋了三家分店以實現他們理想中的簡速餐點，菜單簡化到只有漢堡、薯片、飲料，因為採取裝備線的做法也讓麥當勞漢堡可以只以15分銷售，此後便暢行全美。但是最初的三家分店，到現在還在營運的只剩下洛杉磯縣唐尼市（Downey）的一家，這家「古董店」最近又因為TikTok創作者的推薦而再度變成熱門打卡景點。
位在Lakewood Boulevard與Florence Avenue交會口的麥當勞古董分店，開幕於1953年8月18日，由知名建築師Stanley Clark Meston負責打造，外型結合了麥當勞經典的M型金色拱門，再加上整體的未來主義風，國家史蹟名錄（National Register of Historic Places）1984年還真的想把它列入，但因當時的店東反對而作罷，不過這棟活古董就此成為觀光客必到之處。
還在營運的分店內，除了一些古董文物，還是照常供餐，其中還包括引發廣大回響的蘋果派。許多網友的回應都說，現在的麥當勞分店設計都很無趣，還是這家老店有特色；另外一些人則是大讚蘋果派，稱之為懷念的滋味，因為美國很多分店已經不再供應蘋果派了。值得一提的是，最初的三家分店另一家也在加州，位於聖伯納汀諾，只是轉手後主建築已經拆除，只留下「漢堡15分」的麥當勞舊招牌。
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