加州近3年死亡率增20% 非新冠「超額死亡」

數據顯示，加州2020年到2022年三年的死亡人數增加將近20%。（Getty Images）

根據美國疾病防制中心（CDC）和加州 公共衛生廳（California Department of Public Health）公布的統計數字，加州2020年到2022年這三年的死亡人數，比2020年之前的3年增加了13萬人，死亡率上升近20%，是一個多世紀以來最大幅度的持續增加，扭轉了數十年來死亡率下降的趨勢。

專家表示，加州最近三年的埋葬、土葬、祭祀、葬禮的次數，比根據歷史數據和人口趨勢得出的可預期次數多出13萬次，公共衛生專家稱之為「超額死亡」（excess deaths）。根據官方公布的數據，加州最近三年有近10萬人死於新冠。那麼，其餘3萬人究竟死於什麼原因？

加州公共衛生廳表示，沒有個別原因可以解釋這一重大變化。自2020年初以來，除了新冠，加州以藥物過量、阿茲海默症、酒精相關症狀的死亡人數增幅最大，其次是高血壓心臟病 、缺血性心臟病、中風、糖尿病、腎臟病、道路受傷和謀殺。

國家衛生統計中心（National Center for Health Statistics）死亡率統計處（Mortality Statistics Branch）處長安德森（Robert Anderson）表示，美國整體情況大致相同。他說：「新冠疫情 絕對是死亡的主因之一，但真正棘手的是那些非新冠的超額死亡。」

從數據可以看出，加州從2020年初開始出現超額死亡人數，三年來一直持續超過歷史趨勢預期的上限。加州過去六年中死亡人數最多的一周是2021年首周，這一周共有1萬1908人死亡，幾乎是預期死亡人數的兩倍，其中4858人死於新冠。即使除去新冠死亡人數，死於其他原因的7050人，也超過2020年前三年裡死亡人數最多的一周。

數據顯示，整體而言，過去三年裡，當新冠死亡人數激增時，其他原因的死亡人數也會跟著激增。但與疫情初期相比，現在的非新冠超額死亡人數更多。

舊金山加大醫學院教授甘地（Monica Gandhi）認為，疫情初期的封鎖和居家工作等大規模社會隔離措施造成的負面影響，是加州近期死亡率上升的一個被忽視的因素。她指出，與美國其他地區相比，加州封鎖的時間更長，要求也更嚴格。

甘地也表示，疫情對醫療系統造成巨大破壞，有許多病人害怕看病，拖了太久才求醫，導致病情惡化。

此外，甘地還指出，疫情發生後，加州出現了更多的「絕望之病」（diseases of despair），例如自殺、他殺和吸毒過量。

加州司法廳表示，由於服用鴉片類藥物的人口大量增加，加州2020年有5502人死於鴉片類藥物過量，每五名年輕人就有一人死於芬太尼。