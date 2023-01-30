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加州收入前1% 門檻年薪80萬

編譯陳盈霖╱綜合外電報導
要在加州成為收入最高的前1%者，年薪需達80萬左右。（美聯社）
要在加州成為收入最高的前1%者，年薪需達80萬左右。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，要賺多少錢才能成為各州最高收入者之一？人口普查數據顯示，要躋身美國收入最高的1%似乎需付出很大努力，在加州，年收入須超過80萬元才能達到。

SmartAsset在審查美國國稅局可用稅收數據，且根據勞工部消費者物價指數調整後，計算出要成為各州收入最高者的年薪門檻。

研究發現，收入門檻最高是康州，年薪需在95萬5300元，加州排名第五，約80萬5519元。

整體而言，收入門檻在37萬5000元至略高於95萬元之間，即可成為各州收入最高者。從平原南部延伸至海灣地區的東部各州，名列這些州前1%的收入，相對低於沿海和新英格蘭各州。

康州是唯一一個收入門檻超過90萬元的州，緊追其後的是麻州，約90萬7000元。排名第三為新澤西州，82萬7796元，第四名為紐約，81萬7796元。

該研究指出，美國人口最多的加州，是最後一個年收入需超過80萬元才能成為該州收入前1%的州，「超過此門檻的加州居民，平均稅率為26.78%（第五高），約占該州所得稅總額的39%。」

根據SmartAsset的調查，收入門檻最低的是西維吉尼亞州，37萬4700元即可成為該州收入前1%者。緊接著是密西西比州，38萬3100元。之後是新墨西哥州（41萬8970元）、阿肯色州（44萬6276元）和肯塔基州（44萬7300元）。

然儘管康州是進入前1%收入最高門檻，但要進入前5%門檻的年薪為近33萬7000元，排名全美第三高。麻州門檻最高，為34萬9700元。密西西比州年薪僅需18萬1100元，即可成為該州收入前5%。

從某些角度來說，根據美聯儲數據，2019年美國家庭平均淨資產，也就是將擁有的一切相加，減去擁有的債務，為74萬8800元。但這項平均數是由少數非常富有的人推高的。典型美國家庭的淨資產中位數要低得多，約12萬1700元。

根據聯邦數據顯示，美國家庭平均收入的中位數為7萬元。

加州 西維吉尼亞州 麻州

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