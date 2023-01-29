歷史拼圖╱19世紀一棟土造房 搖身一變好萊塢

好萊塢的地標，Hollywood字牌。（報系資料照片）

現今的好萊塢 等同於明星、金錢與名聲，但在19世紀的「好萊塢」其實根本不叫Hollywood，而是個名為Cahuenga Valley的小鎮。1853年，現今的好萊塢中心點其實只是一棟土造房屋，但是後來的20年裡，當地的沃土吸引了越來越多人前來耕種，發展成Cahuenga Valley這個農業小鎮。

1883年，政客與地產商Harvey Henry Wilcox看上此地，因此與妻子Daeida買下西邊的150英畝地，當成養馬場。不過，這項嘗試後來失敗，於是Harvey Henry Wilcox在1887年要求洛杉磯 縣重畫名下土地，出乎意料地當地開始發展，高檔住宅一棟接著一棟出現，還築起了洛杉磯的Prospect Avenue。

1900年前後，當地已經出現郵局、市場、旅館、特殊服飾，甚至是街車。1902年，讓「好萊塢」真正出名的人來了，銀行家與房地產大亨H. J. Whitley開了一間名叫「Hollywood Hotel」的旅館，應該就是好萊塢之名的由來，因此他也被稱為好萊塢之父。旅館最後變成柯達劇院（Dolby Theatre），也就是每年奧斯卡獎的頒獎地點。

H. J. Whitley同時還開發了Ocean View Tract，專門建造高檔房屋，也注資成立銀行與架設電網，為好萊塢未來的發展奠定基礎。1903年是好萊塢改頭換面的一年，當年的好萊塢正式成為洛縣屬地，並在1910年成為洛杉磯市的一部分，西岸的Prospect Avenue也正式改名好萊塢大道（Hollywood Boulevard）。

時光推衍，20世紀的好萊塢成為西岸的影視重鎮。1908年第一部電影 在好萊塢殺青，1910年名為「In Old California」的全程在好萊塢拍攝，1911年第一家電影製片廠落腳日落大道（Sunset Boulevard）。為了避開專利權的追殺，越來越多製片廠逃離東岸，轉進好萊塢，1920年代成為好萊塢第一個黃金年代的開端。之後不論無聲電影或有聲電影，還是再更先進的電影技術，好萊塢都能保有一席之地。

至於好萊塢最有名的地標，矗立在山腰的Hollywood字牌，背後也有一段故事。最早的字牌是「H-O-L-L-Y-W-O-O-D-L-A-N-D」，因為報老闆與地產商Harry Chandler想要開發當地，因此在1923年耗資2萬1000元打造了這些字牌，而且由4000個燈泡照明，讓招牌在黑夜中依然可見。

但是原本計畫只留18個月的字牌，卻因為成為好萊塢的地標而被保留下來。雖然在大蕭條時期字牌一度坍塌，但1949年的維修讓字牌恢復原貌，並且去除了L-A-N-D，因此成為現今的模樣。1970年代的再度大修，讓Hollywood字牌再度轟動一時，成為許多巨作的重要畫面。