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加州州長紐森 批步槍協會「垃圾團體」

編譯胡立宗／綜合報導
加州州長紐森稱憲法第二修正案形同死亡合同。（FOX）
加州州長紐森稱憲法第二修正案形同死亡合同。（FOX）

加州南北接連發生重大死傷槍擊案件，加州州長紐森接受CBS電視台專訪時強調，憲法第二修正案所保障的人民自衛權，「感覺就像是自殺合同」。不過，此言卻引發全國步槍協會（NRA）的反彈，稱紐森在前往南加蒙特利公園市時，身邊還不是有四名持槍護衛，紐森的批評根本就是「惺惺作態」。然而紐森稍後又以推文反擊，稱都已經發生「這種」慘事了，NRA還在說風涼話，他稱NRA為「垃圾團體」。廢槍、擁槍的交鋒似乎還會愈演愈烈。

在加州連續發生槍擊慘案後，紐森除了走訪蒙特利公園市，還上CBS夜間新聞對談。他在訪談時強調，憲法第二修正案現在看來似乎就是人民自願死亡的同意書（suicide pact），然而加州在層層法規防護下，槍擊死亡率低於全美平均達37%，就算種種事實都擺在眼前，但是支持擁槍的「那些人」還是不當回事。

全國步槍協會媒體關係主任Amy Hunter稍後對福斯(Fox)新聞數位版強調，紐森州長前往蒙特利公園市夸夸其言的當下，身邊可是有四名持槍者貼身護衛呢，如果這不叫惺惺作態，那什麼才是？

不過，紐森之後又以推文點名直批全國步槍協會，在發生大規模死傷槍擊案後，「這就是你們的回應方式啊」，接著紐森說，他非常期待這種「垃圾團體」成為歷史灰燼的一天。

至於紐森所提的加州擁槍嚴格法規，福斯電視台也指出，加州確實是全美管制槍械最為嚴格的地方之一，廢槍倡議團體向來都將加州列為最安全的地方之一，除了購買槍械必須經過嚴格的等待期與背景調查，也嚴格限制軍用槍械的流通，無怪乎紐森敢在CBS訪問時強調，加州的槍擊死亡率低於其他地方37%以上。

紐森 加州 蒙特利公園市

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