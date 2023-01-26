學園今夢／加大傳統 內衣競跑嗨翻天

史丹福大學的噴泉與參加跳泉洗禮的新生。（Stanford News Service）

加州知名大學不少，但是這些名校有些怪怪習俗可能一般人並不瞭解，包括為何史丹福大學的新生都要跳水池，以及柏克萊加大 的雅典娜像為何成為聖地，而且進出要有規矩？

史丹福大學（Stanford University）的新生都要跳水池（Fountain Hopping）

史丹福校園內知名的景點之一就是噴水池，但是一般人可能不知道，每一屆的大一新生都要先去跳水池，而且是校園內的每一個都要進去 ，目的在透過嘻嘻鬧鬧舒緩新生的壓力與羞赧。加州其他大學有些也跟進，但是史丹福的跳水池仍最為有趣。

雅典娜雕像細部圖。（取自柏克萊加大校友會推特帳號）

柏克萊加大圖書館，與門上的雅典娜雕像。（取自柏克萊加大網頁）

柏克萊加大（UC Berkeley）的雅典娜雕像經過時有特別規定

雖然乍聽有點迷信，但是柏克萊加大的學生幾乎都知道，進出Doe圖書館時，要對雅典娜雕像特別注意，因為萬一犯錯，這位希臘神話中的智慧女神可是會沒收你的智慧。經過雅典娜下方進入圖書館，能夠得到她的祝福、增加智慧；但是離開時，如果從雅典娜下方走，她可是會沒收你的智慧，因此多數學生選擇從後門離開。

洛杉磯加大的內衣競跑。(UCLA 臉書)

爾灣加大的內衣競跑。（橙縣紀事報）

很多大學都有內衣競跑（Undie Run），但是洛杉磯和爾灣加大卻選在期末考之前舉辦，目的是讓學生紓壓，因此在期末考前的午夜，兩校的校園裡就可看到許許多多只穿內衣的學生瘋狂競跑，已經形成的慣例未來還會繼續流行，想就讀這兩所大學的人不妨做好心理準備。

戴維斯加大（UC Davis）的不浪費慶典（Zero Waste Whole Earth Festival）

戴維斯加大的Zero Waste Whole Earth Festival自1970年代開始舉行，意在倡導環保、永續與健康概念，參與慶典者必須把所有東西都吃光光，不過在免費食物外，還有各項表演，成為戴維斯加大學生凝聚向心力的知名活動之一。

洛杉磯加大的油膩星期二。（取自洛杉磯加大校友會網頁）

洛杉磯加大的油膩星期二（Mardi Gras）

基督教的聖灰星期三前一天是懺悔星期二，但是源自法文的Mardi Gras本意是油膩星期二（Fat Tuesday），因為信徒趁大齋月來臨前，都會趕快吃飽喝足，在1940年代傳入洛杉磯加大後，就變成了Mardi Gras狂歡節，人人穿著英國伊莉莎白一世時期的復古裝扮大玩特玩。不過這個傳統在1995年因為經費不足取消，這幾年陸續出現是否恢復的討論。