5方法+申請補助 可減輕瓦斯帳單負擔　

減少家庭瓦斯費用的建議 製表／記者邵敏

今年冬天瓦斯（天然氣 ）價格離譜上漲，南加 華人面對最近收到的帳單，感慨不敢輕易開暖氣。如果在支付帳單時遇到困難，可以使用一些資源獲取幫助，同時也可採取一些措施減少家中的瓦斯費用。

天然氣援助基金 (GAF) 通過瓦斯公司SoCalGas，為符合條件的客戶提供100元的一次性贈款。如果希望獲得補助，民眾需滿足幾個條件：瓦斯帳單必須在請求援助的申請人名下；帳單地址必須是申請人的主要住所；不得申請超過當前計劃的年度最大援助津貼。

此外，申請人必須符合家庭收入準則。家庭人數1-2人，家庭年收入不能超過3萬6620元；家庭人數3人，年收入不能超過4萬6060元；家庭人數4人，年收入不能超過5萬5500元；家庭人數5人，年收入不能超過6萬4940元；家庭人數6人，年收入不能超過7萬4380元；家庭人數7人，年收入不能超過8萬3820元；家庭人數8人， 年收入不能超過9萬3260元。

申請瓦斯補助家庭收入要求 製表／記者邵敏

SoCalGas公用事業公司表示，最近宣布向援助基金捐款100萬元，申請補助將按照先到先得的原則分配。同時，這家瓦斯公司還宣布將逾期帳戶的收款推遲到 4月1日，並且不會在今年上半年斷開逾期客戶的瓦斯使用連接。

除了申請補助外，有一些建議可以減少居民家庭的瓦斯費用：如果健康允許，將恆溫器降低三到五度，可以節省高達10% 的取暖費用；安裝適當的嵌縫和擋風雨條，可以節省約10%到15%的供暖和製冷費用；使用冷水洗衣服，最多可節省10%的水加熱費用；考慮調低熱水器的溫度；限制使用非必要的天然氣器具，例如水療中心和壁爐。