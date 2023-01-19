歷史拼圖／加州曾獨立 國祚僅25天

加州州旗上的The California Republic，顯示加州一度成為獨立國家。（報系資料照片）

您可知道，加州 曾經一度成為獨立國家，雖然壽命只有25天？不過當年的「熊旗革命」卻至今仍然留下鮮明印記，加州州旗上的灰熊與加利福尼亞共和國，就是這段歷史的最好見證。

回到1846年，當時的加州還叫上加利福尼亞（Alta California），是墨西哥 領土。但是在蘇諾瑪（Sonoma）爆發熊旗革命（Bear Flag Revolt）後，北加曾經一度成為加利福尼亞共和國（The California Republic），或熊旗共和國（Bear Flag Republic），不過國祚僅25天就併入美利堅合眾國，在加州1850年正式成為美國第31州後，加利福尼亞共和國就只能在州旗上存在了。

在加利福尼亞之前，德克薩斯已經先行脫離墨西哥，美國態度看似中立，但是奧斯汀(Stephen F. Austin)與山姆休士頓(Sam Houston)卻是領導叛軍的美國首領。德州也是先宣布獨立，然後再在1846年併進美國，最終引發美墨戰爭。但是早在美墨正式宣戰之前，弗蒙特(Charles Frémont)已經受命進入加利福尼亞「探險」，而他的探險確實也成功地讓美國取得加州。

1846年6月10日爆發的熊旗革命。（維基）

當弗蒙特在1845年12月率領800壯士進入沙林納（Salinas）插旗時，一度與當地的Wintu人發生血腥衝突，後世稱為沙加緬度河大屠殺（Sacramento River Massacre）。由於墨西哥加強防備，弗蒙特一度退回奧勒岡，不過他在1846年6月再度進入上加利福尼亞時，墨西哥將領Mariano Vallejo卻選擇放棄抵抗，因為他認定墨西哥不會為了上加利福尼亞奮戰到底。

當時的美國人選了William B. Ide成為領袖，並成立加利福尼亞共和國，弗蒙特則繼續擴張地盤，並占領了現今的舊金山一帶。7月，美國海軍將領John Sloat的軍隊開抵蒙特瑞灣（Monterey Bay），加利福尼亞共和國正式併入美利堅合眾國。直到美墨戰爭結束後才正式成為美國的加州。

不過，美國的接管卻為加利福尼亞的社會結構帶來巨大變化，美國來的白人才是白人，原本的「白人」西語裔變成二等公民。同時美國政府還鼓勵清除當地的原住民 。另外，1848年在沙加緬度附近的科洛馬（Coloma）發現金礦，更使得這股種族趨勢更不可逆，因為愈來愈多的白人想到加州淘金。最後，還記得加利福尼亞共和國的只剩下加州州旗了。