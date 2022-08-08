全美傑出亞裔工程師頒獎 董健 航太開發卓越獲獎

獲獎者董健。（記者啟鉻／攝影）

2022年傑出亞裔 工程師獎（AAEOY）籌委會與美洲中國工程師學會（CIE/USA）6日舉辦2022全美傑出亞裔工程師獎頒獎典禮及論壇，年度工程師獎獲得者董健（John J. Dong， Ph.D.），是西雅圖波音公司高級技術專家及工程方面負責人。他在航太 方面的卓越貢獻，對航太飛機、空間站、衛星等帶來諸多影響。他表示，參與過多個主要空間項目開發和研究，在波音公司已有25年。

他表示，先前在中國科技大學讀書，1989年來美留學。他願意分享在美國奮鬥經驗，認為首先需要勤奮工作，除了具備需要的硬件技能，還需要軟性技能，比如有團隊精神、融入美國社會、善於交流，持續學習，尋找機會發揮才能。他是數字化企業委員會，以及工程分析仿真集成委員會主席，致力推動數字化創新和轉型。他於波音公司工作之前，曾在University of Connecticut擔任機械工程副教授，以及數位設計和製造中心主管。

董健勤於研究創作，發表了140多篇研究論文和報告，也有大量著述。他的專利發明涵蓋多個領域，包括太陽能飛行器、固定翼運輸飛機等。

平時，他和太太熱心社區活動，包括K-12教育 ，以及教會、慈善機構公益活動。他和太太育有兩個女兒，業餘喜歡旅行、健行及下棋。

2022年傑出亞裔工程師獎共有16位獲獎者。