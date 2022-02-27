娛樂／「不老影帝」常楓 一生宛如台灣影劇史

常楓最後的作品是蔡明亮導演的短片「月亮 樹」。（圖：台北電影節提供）

2019年6月23日，第22屆上海電影 節上，96歲的常楓憑借「拂鄉心」獲得最佳男演員獎。他顫巍巍走上領獎台，發表獲獎感言時，雙手控制不住的顫抖，一旁的主持人曹可凡為他頻頻扶正話筒。

常楓調侃道，「我是1923年生人，生在哈爾濱，我現在這麼大年紀了，還在新時代大時代裡面混，我覺得非常慚愧。」觀眾席裡笑聲和掌聲齊響。

在此之前，他很久沒有演戲。1970年代，常楓奪得金馬影帝榮譽後，逐漸開始了半退隱的生活，因此年輕人很多都沒有看過他主演的電視劇，只能看到他演的配角。出演馬景濤版「倚天屠龍記」中的張三丰時，他已經71歲，但白眉長須，仙風道骨，通透中又充滿慈愛，超然世外又不怒自威的張真人還是成為幾代人心目中標竿性的回憶。

常楓飾演的張三丰讓人印象深刻。（取材自微博）

2月6日，台灣老戲骨常楓在家中去世，享年98歲。常楓的女兒常青在接受採訪時表示，其父在睡夢中離世，「當初爸爸的希望就是後事簡單低調處理」。

為愛意外踏上演藝路

雖然常楓被稱為台灣演員，但其實這位老爺爺是「東北銀（人）」。

他1923年出生在哈爾濱，北國的滿洲鑲黃旗家庭，「常佳氏」是滿洲老姓之一，年輕時也算是個風流倜儻的民國公子。20歲的年紀，常楓就擁有了一份優渥的銀行工作。

在接受採訪時，常楓曾談起過年輕時轉行的經歷，說當年在銀行上班時待遇不錯，但一看見人家演戲就心裡癢癢的，「一心一意想走這條路」。

常楓相貌堂堂，工作也清閒，閒著沒事就愛追女孩子。當時他談了一個女朋友，喜歡學歌，尤其喜歡一部電影裡的片尾曲。為了逗女友開心，常楓決定學會這首歌，於是他就天天蹲在影院裡，等著放片尾曲。

就這麼學著學著，常楓愛上了電影， 「就像給我的人生開了一個新的門一樣。」

因為追女友而打開新世界大門的常楓，索性在哈爾濱當地找了一家劇院，開始在劇團中演一些小角色。到後來戲癮越來越大，演戲與工作不能兼顧，就乾脆辭掉了銀行工作，專門跟著劇團演出。

後來日軍侵華，常楓隨劇團各地巡回演出，途中發現了一個好劇本，叫「還我河山」，是痛斥日本人侵略中國的故事。他偷偷把這個劇本藏了起來。抗戰勝利後，常楓拿出「還我河山」劇本，自己擔任導演 ，一路演回到哈爾濱去。

結果這出戲劇場場爆滿，甚至有外地的商演來詢問，常楓也深受鼓勵。

演最多台劇的演員

1949年，常楓前往台灣，1950年投入演藝事業，可以稱得上是台灣演藝圈的活歷史，台灣的第一部電影、第一部電視劇、第一位與電視台簽約的演員，全都有他的身影。一直到退休，常楓投身於眾多影視劇中，成為台灣人親切的「常爸」。

常楓的一生經歷了從黑白電視到彩色電視再到如今數字網路的影視變遷，活到老演到老，在他去世之前，有媒體評價其為台灣電視電影發展的「活化石」。

1984年，常楓憑借講述養老院 生活的電影「頤園飄香」，獲得金馬獎最佳男配角。

常楓1976年獲得第13屆金馬獎影帝殊榮。（本報資料照片）

對於大陸觀眾來說，上世紀八、九十年代引進的電視劇中，常楓是常客。「楊貴妃」中，常楓出演宰相李林甫；「包青天」的「天下第一莊」單元中他扮演石樵；「七俠五義」中他出演季高。

常楓離開華視前的告別作是著名的「追妻三人行」，他扮演牛爸，一位武俠小說作家，帶著幾分舊派知識分子的風骨。既堅持氣節，又不乏溫情，這位父親，和方芳扮演的「牛媽」配合默契、相映成趣，堪稱劇中最可愛的角色。

這部劇1990年代初在大陸播出後，風靡一時。輕鬆幽默的風格為當時還比較沉悶的大陸電視螢幕帶來了一股新鮮的空氣，也給當時的觀眾留下了深刻的印象。

當然，常楓最深入人心的角色，當屬馬景濤版「倚天屠龍記」中的張三丰。這版「倚天屠龍記」在金庸迷心目中堪稱經典，常楓飾演的張三丰雖然不是主角，但他將張三丰睿智不羈的形象刻畫得十分傳神，既有一派掌門的威嚴，也有對愛徒的慈祥溫暖，面對武林紛爭，坦蕩與從容間盡顯一代宗師風範。

2019年的電影「拂鄉心」。（取材自微博）

2019年來到上海參加電影節，接受媒體採訪時，常楓回顧自己的演藝生涯，說到後來年紀大了，戴頭套、貼鬍子這類事情對他來說麻煩痛苦，很難忍受，所以很少出演了。但他很有底氣地對記者表示，在台灣「要是講誰的電視劇演得最多，我敢說我是第一名」。

常楓96歲獲得2019年上海電影節頒發金爵獎最佳演員獎。（取材自微博）

華語圈最高齡影帝

許多老演員，年輕時風光，好角色都定格在了流年歲月裡。常楓不僅活到老演到老，還在96歲高齡刷新了華語電影最年長的影帝紀錄。

不同於之前隨心出演的一些配角人物，電影「拂鄉心」是一個以常楓為核心展開的故事。常楓飾演的孤寡老人蔣生是隨國民黨部隊前往台灣的老兵，執拗又孤獨的他，在人生最後歲月裡一步一步為自己安排後事，並一點點化解自己人生的心結。

96歲的常楓在影片中貢獻了極為細膩動人的表演。一出場已是步履緩慢，爬滿皺紋的臉寫著滄桑，但一雙眼還有英氣。自身的經歷和影片中蔣生的人生有著高度的呼應，這也成為他把握角色的基礎。猶記放映過程中，觀眾席中不時傳來抽泣之聲，濃濃的思鄉情和「同是天涯淪落人」的歌女與老兵之間的溫暖情愫感動了不少觀眾。

「出人意料的表演讓人過目不忘」是當年金爵獎評委會對這位老演員的褒獎。

2021年，蔡明亮的新片「月亮 樹」在台北電影節首映，老爺子又出鏡了。

常楓（右）2015年與周遊（左）一同獲得金鐘獎特別貢獻獎。（本報資料照片）

「月亮 樹」以資深藝人李珮菁與常楓為拍攝對象，呈現他們在褪去舞台光環後回到生活本身的日常。這一次常楓在片中完全是本色出演。蔡明亮首度與這位影壇長青樹合作，「他幾乎將一生奉獻給演藝世界，一路走來，已成為時代的典范」。蔡明亮形容，常楓就像一棵樹，「越老越漂亮、越瀟灑」。（取材自澎湃新聞）