養生／善用輔具 長者行動有尊嚴

起身輔助拉環。（記者胡經周／攝影）

當人老了，房子也老了，連出門都成奢望時，囚居老年的困境將愈來愈嚴重。高齡者居住議題成了另一關注焦點，除了發展銀髮友善住宅外，如何運用輔具協助照護，讓長者生活得更有尊嚴、有品質，也值得重視。

年長者即使沒有重大疾病，身體機能難免隨著生理時鐘漸漸老化，適時使用輔具能增加獨立自主的能力。對行動不便及獨居長輩來說，亦減少許多潛藏的風險；對照顧者來說，則減輕負擔與壓力，以及施力不當所造成的傷害。輔具種類繁多，產品區隔更細緻化、生活化，設計面向不僅提升個人尊嚴，也減少對他人的依賴。

散步助行車解決家中長輩不良於行的困擾，走累了還能坐下休息。（記者廖靜清／攝影）

樂齡網總經理張慶光提到，符合「健康關懷設計」的產品才能真正打動人心，高齡者使用輔具的需求不只是便利，還要滿足心理層面，在變老過程中肯定自我。關於老宅囚困老人的議題現象，藉由輔助設備的運用讓「復能」更有效率，增加走出戶外的意願。輔具應符合使用者的需求，從室內移動到室外，若能輕鬆自理生活，將是一件幸福的事。

輔具以改善長輩的活動功能及生活品質為目標，不假他人之手處理日常事物，選擇應用可依居家活動空間以及使用者的身體狀況分類，例如獨居者、老老照顧。張慶光表示，囚居困境不只上下樓梯，獨居老人 在室內移動的安全性也是其一。如何鼓勵、協助長輩走出戶外，科技輔具應用是一大關鍵。

為輔助站立、行走，市面上常見的手杖、輪椅大多被貼上「老」的標籤，長輩常拒絕使用。從休閒式輪椅到站立式輔具、電動代步車，以及居家的起身輔助器材，時下有愈來愈多的輔具注入時尚 元素，兼具機能和美感，擺脫「老人味」，也為雙老難題解套。下列各項常用的輔具，主要以行動類為主，提供被老舊公寓囚居的解方，借力使力不再受限於移動困難。

居家空間

起身輔助拉環

看似輕巧的拉環，人體工學握把設計可用最少的力氣輔助被照顧者自行起身，不論是從沙發、浴廁、床上或是車子座椅站起身時，兩兩互握拉環，一方施力、另一方運用自身力量順勢往前站起，操作十分便利。這項輔具不用碰觸到被照護者的身體，少了依賴抱持的尷尬，讓長者有「復能」的機會。

三段式輕鬆起身扶手提供各種高度的握緊支撐，多了強而有力的依靠。（記者廖靜清／攝影）

三段式輕鬆起身扶手

源自日本設計的產品，適用於各種起身高度，取代家中到處安裝扶手，兼具美觀及便利性。年長者由於腰部或膝蓋無力，使用輔具可以較輕鬆自行站立，三段不同高低手把適用各種狀況，包括撿拾掉落地上的物品。底部U型設計加強支撐穩定，並加裝止滑墊，1.6公斤輕量化鋁材，可輕易舉起攜帶及移動。

移位機器人

將行動不便的長者從椅子或床鋪移動到輪椅上，是負擔最重的工作之一，移位機器人代替支撐減輕移動工作，省去繁瑣準備。移位機器人非常適合老老照護，即使在狹窄空間內也能靈活移動，其移動速度和趴臥角度都經過設計，使用者以舒適的姿勢被抱起、移置至目的地，亦能輔助短暫站立更衣。

電動起身椅協助輕鬆站立，自己控制椅子角度，不必每次都尋求幫助。（記者廖靜清／攝影）

電動起身椅

看似一般的牛皮沙發，暗藏了許多友善樂齡的設計巧思。電動起身椅提供協助起身的功能，單手操作遙控器可調整背靠及腳部的角度，從常態坐姿到平躺小睡，跳脫輔具的想像。當要起身時，調整向前傾斜即可輕鬆站立，起身不需要他人攙扶。電動起身椅的外觀與家具相同，融入居家裝潢，打造另類銀髮生活風格。

開門式無障礙浴缸

行動不便者，除了從座椅起身困難，要跨過浴缸泡澡也是奢侈的念頭，開門式無障礙浴缸減少滑倒或跌倒的危險性，安全又方便。符合雙腳抬起的高度，輕鬆開門踏入，更可直接將輪椅推至浴缸側邊，再平行移位泡澡。浴缸內配置人體工學座椅，水龍頭、蓮蓬頭均設計在雙手可及之處，隨心所欲享受沐浴與泡澡。

戶外移動

動力式病患輸送機

居住在無電梯公寓的輪椅族、行動不便的長輩，上下樓梯總是膽顫心驚，傳統背抱易導致照顧者身體不堪負荷，動力式病患輸送機解決了外出問題。可調整操作高度、爬梯速度，產品符合長照2.0的身心障礙者輔具補助項目「爬梯機」，需要時拿出來使用即可，或是透過租賃服務，由受過專業訓練的人操作，確保乘坐安全。

動力式病患輸送機。（記者胡經周／攝影）

新世代電動代步車

以色列 的高性能創新代步工具，可摺疊成行李箱外觀大小，方便隨行攜帶，輕鬆摺疊不占空間。其電池符合航空運輸標準，可隨行登機，享受與世界交流的美好。時尚色系完全跳脫行動輔具的刻板印象，新世代電動代步車是長輩外出的好夥伴，提供安全又穩定的移動方式，機能跟美感可以兼得。