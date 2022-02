電影世界／不丹是教室 不單只是教室

「不丹是教室」根據真實故事改編,讓觀眾從中領悟生命與幸福的真諦。(圖:海鵬提供)

巴沃邱寧多傑(Pawo Choyning Dorji)執導的「不丹是教室 」(Lunana: A Yak in the Classroom,2019年),中文片名恰好諧音「不單是教室」,雖然敘述的是一名年輕教師千里跋涉到偏鄉授課的故事,但「誰」是導演 心目中需要受教化的對象,已經不言而喻:就是看電影的你我、在物質生活中沉浮的現代人。

符合美國當下氣氛

所以入鏡的不丹景物、人民,就是導演用來教育大眾的教材,走進電影院 的觀眾,則是走入了導演的教室。

這種對「少數文化」的詮釋視角,及對物質主義的反省,毋寧十分符合美國當下的政治正確氣氛。

「不丹是教室」敘述一名年輕教師,千里跋涉到偏鄉授課的故事。(圖:海鵬提供)

奧斯卡獎近年力圖擺脫「老白男」(老人、白人與男人)品味標籤,目的是成為「世界的奧斯卡」,嘗試突破國域疆界與加入更多的族裔關懷;以此看來,即使今年有幾部落選片的普遍評價高過「不丹是教室」,但「不」片的出線,卻也不真的那麼讓人意外。

我們或許應該為不丹電影在國際上嶄露頭角開心,也要肯定奧斯卡願意邁出改革腳步,畢竟對極為弱勢的文化來說,任何的曝光都好過沒有曝光。

刻板印象的複製

但另一方面,我們在電影裡真的看到了「魯納納」(Lunana)——這個位於不丹高山深境中的村落嗎?還是說,電影復刻了「風景好美,人民好純樸」這種對偏遠地區的刻板印象,滿足部分人士對「他者」的想像呢?

或者換個方式問:如何拍攝異地奇觀,而不會落入對當地文化的剝削或窺淫呢?

也許可以先舉一個成功的例子:2020年獲得奧斯卡最佳紀錄短片的「女孩的戰地滑板課」(Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)),即屬上乘之作,片中這些身在阿富汗的學生、老師及家長,都有自己的故事,也好好地被訴說、呈現出來,導演卡羅‧戴辛格(Carol Dysinger)可說是在為片中的人物立傳,而且對於被拍攝者,並沒有一種居高臨下的優越感。

相形之下,身為劇情片的「不丹是教室」理應有更多塑造人物的空間,然而片中的人物形象立體感不足,角色大多只是因為功能性的需要而存在,除了性情純樸、好禮外,沒有再多的著墨。

跟當地孩童真摯交流,「不丹是教室」改變了一位年輕老師對生活中許多事的看法。(圖:海鵬提供)

角色群像平板化

主角烏金多吉的表現略嫌呆板,難以透過表情變化判斷他的情緒及心境轉折,這並非用「素人演出」做為理由可一語帶過,因為劇本在人物性格設定上,顯然有不太連貫之處。

例如,烏金多吉與米臣第一晚在歇腳處用餐時,烏金多吉表現得十分無禮,只顧把玩手機也不吃飯,連對方說話都不看對方;但到了下一間房舍,烏金卻又微笑著接下主人提供的餐酒並道謝。

又如抵達最高的伽宗隘口時,他連放顆石頭的象徵性動作都不願意做,但初遇村長及村民時,卻又變成好青年,頻頻點頭禮貌回應。接著一抵達魯納納,他就跟村長說待不下去,但很快又改變心意決定留下。

這些情節轉折過於生硬,使這位第一男主角的表現欠缺說服力。

多人淪布景作用

片中最為亮眼的是米臣一角,據聞他一開始想爭取的是男主角的位置,不禁讓人想像如果是由他來詮釋,會不會有令人更為滿意的結果。

同樣地,應為全劇重心的學生群,也淪為陪襯的功能性角色。除了班長佩珠外,其他人幾乎只發揮了布景的作用。

長相最為討喜的小女孩佩珠,不僅頭髮比其他學生整齊清爽、衣著乾淨如新,而且相當懂事,即使必須幫忙家計,都不會影響她上學,以及盡到班長的職責。

佩珠由奶奶撫養,與同樣是由奶奶帶大的烏金多吉做呼應;劇中雖拍出了她酗酒的父親,然而只是聊備一格,當地人的酗酒、婚姻、醫藥不足導致婦女生產死亡率高等問題,在片中都輕輕一筆帶過,如踏雪無痕,殊為可惜。

臨別時,佩珠在給烏金多吉的信中說:「你教會了我們熱忱善良的心有多重要。」

只是怎麼看都覺得,熱忱善良是魯納納人早已具有的美德,哪裡還需要由烏金多吉來教呢?

「不丹是教室」入圍今年奧斯卡最佳國際影片。(圖:海鵬提供)

物質匱乏當奇觀

其實烏金多吉的教學過程,本應是觀眾期待的劇情重點,如何克服學生程度及進度上的差距、提升學習意願、學生本人的期望、與家長的互動,城鄉價值觀的差異等,都是可以探討的議題。

而且,比起走上八天的山路,烏金多吉如何克服自己對於教師一職的倦怠,找到自己工作的價值,才是身為主角的他真正要克服的難關。

然而,電影在描寫烏金多吉在教學上遇到的障礙時,卻完全透過「解決物質困窘」來表現,例如製作黑板、拆下擋風的窗紙來寫字等。

而如果有教過國小孩童的老師,恐怕都會覺得這是個由一群天使組成的班級,所有學生都坐直聽課、乖乖寫字、積極答話,沒有人因為家庭狀況缺席,學生還會說出「老師是未來」這種看似有哲理,卻凸顯個人崇拜而且極為彆扭的台詞。

「不丹是教室」上映後,口碑延燒。(圖:海鵬提供)

如此一來,就顯得導演只著眼在偏鄉「物質匱乏」的特色,甚至把這當作一種「奇觀」來拍攝了。

「不丹是教室」的命題之一,看來是要探討所謂的「幸福」為何,透過主角的成長故事,在完成使命的過程中,找回最重要的人生價值。

所以我們必然會先看到主角烏金多吉陷入苦惱,然後看他怎麼克服難題,化解內心的衝突。

不夠理解魯納納

彷彿擔心觀眾不知道「幸福」是不丹的賣點,片中不僅要由教育部長親口說出「我們國民幸福總值全世界第一」,還要再一次由老村長開口質疑這句話,烏金多吉還得穿著印著「國民幸福總值第一」的T恤來來去去。

導演在這裡反覆運用物質的「有」與「沒有」,例如登山鞋、手機、iPod,去傳達一種價值觀:沒有這些高級品,也可以活得好好的,就像高山上的村民一樣。

但其實在物質上,身為老師的烏金多吉,享有的比一般村民多得多,使他欠缺了說服力。他不用煩惱食衣住行,不需擔心安全,也享有受人尊崇的地位,他甚至還沒有嘗到冬季的嚴寒,就被村民護送下山。

他可說是一位來參加短程體驗營的「幸福」觀光客,過程中也幸運地沒有發生意外、遭到生病折磨,牛糞看起來也只撿了一次,還有女性心儀於他。

他以一名「外來者」的姿態,聽著村民如導遊般向他介紹當地民俗風光;魯納納的生活,對他而言只是淺嘗則止。

可惜的是,擁有這樣一位主人翁,身為觀眾的我們也因此減少了理解魯納納的機會。

身分變謀生工具

在電影的結局裡,主角實現了出國夢。他的奶奶想來是獨自留在了不丹。即使他在魯納納時,因為奶奶的關係而體會到與村民的情感連結,但故事最後對奶奶的部分,卻一聲也沒有交代。

相對於村中的女孩莎爾頓,因為上有老母而走不了,經歷過魯納納之行的男主角,心境上有產生變化嗎?導演似乎沒有給出明確的答案。

但是,如同主角只要一離開不丹,他唱的流行歌在世人耳中就平淡無奇,主角在吸引不到聽眾的情況下,終於唱起了「圓滿氂牛之歌」,彷彿在說,移民的武器之一就是利用身分的特殊性,去滿足別人的好奇;如何證明自己是否只能靠不丹這個招牌,將會是導演接下來的課題。