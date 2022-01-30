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每周一書 / 余英時傳 向大師取經

【本報訊】

他的誕生，正是中國波譎雲詭的歷史時期，而他身後的家族百年變遷，恰恰是中國近代史劇烈變動的縮影。他是余英時，二十世紀繼胡適之後最具影響力的史學家。他的成長歷程，與中國近代史中若干重要轉捩點有著千絲萬縷的聯繫；他個人的生平經歷，就是一部當代中國文化史和思想史。

針對余英時學術成就而發的評論所在多有，但對余本人的人生經歷，世人依舊知之甚少。而余英時本身成長的歷程，經歷了自抗戰之後中國近代史中若干重要轉捩點。早歲的戰亂與動盪為他帶來顛沛離散。卻意外地為他指引了一條更為開闊的學術路徑。在這道學徑上他逢遇了錢穆、楊聯陞等，對其學術養成及文化薰陶帶來深遠影響的名師宿儒；同時也由於研究、書寫工作的因緣，與胡適、陳寅恪、錢鍾書等海內外重要學者有所交集與過從。

本書為華人世界史學巨擘余英時身後首部傳記，將余英時一生成長與學術追尋的歷程完整於世人面前。並詳錄余英時生平著述繫年要目，為將來的後進提供了一條更為清晰、深闊的學術取徑。

撰寫《余英時傳》的周言來自中國，畢業於復旦大學中文系，現在是清華大學社科學院全球化研究中心研究員，早在先就已撰寫過陳寅格、王國維兩位重要人物。《余英時傳》可以說是粉絲追星的最高等級，由仰慕而生進而完成一本如此重要的著作，讓讀者從家族到生平與成就，瞭解這位當代學術史與思想史的重要人物。

後人可以從談話錄與回憶錄直接理解余英時的思想，但卻從未有相關著作完整記錄余英時的一生，作者多次在普林斯頓與余英時見面，也讓他看過本書書稿。余英時的學術貢獻與通才身分，其實從出生就注定，他身處的世代更是造就他的其中原因。透過跟周言的十問十答深入理解《余英時傳》的書寫動機與筆後秘辛。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）

余英時 華人

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