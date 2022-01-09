料理功夫／尖椒牛柳 香辣下飯

香辣下飯 尖椒牛柳

尖椒牛柳是一道將牛肉的嫩滑與尖椒的鮮辣脆口，色彩鮮亮與口感鮮美很好的融合在一起，非常開胃下飯的菜。

材料：

牛里脊肉350克、青紅尖椒100克、料酒1勺、醬油1勺、老抽1勺、鹽少許、糖少許、花椒粉適量、玉米澱粉1小勺、洋蔥1/4顆、蒜瓣、薑適量、小蘇打1克、明油少許、雞蛋 1顆。

牛柳材料 尖椒牛柳材料

作法：

1.挑去牛肉筋膜，切細條，用食用小蘇打水泡一下後洗淨瀝乾。用鹽、糖、花椒粉、料酒、醬油加一顆生雞蛋清和玉米澱粉攪拌均勻，醃製30分鐘。

2.青紅兩色尖椒洗淨去蒂，如果個頭較大，可以切成滾刀塊。

3.炒鍋燒熱，放入多一些油，燒至五成熱時放入牛柳滑油。牛柳變色發白時，放入尖椒快速翻炒幾下，撈起瀝油備用。

4.炒鍋留少許底油，下薑、蒜、洋蔥爆出香味、放入牛柳尖椒同炒，加一勺老抽、少許鹽調味、淋少許明油即可裝盤。

小叮嚀：

1.尖椒選小而嫩的口感更好。如果怕太辣，可嘗試將整根辣椒放入加了醋的水中，浸泡一段時間後撈出瀝乾，燒熟後辣味會大大消減。

2.小蘇打主要是為了讓肉質變得細嫩，但可能破壞肉的營養成分，也可以省去。

3.滑牛柳時要掌握好火候，不要炒太久，以免肉質變老。

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