大仁說財經／迷因股勝巨人 不是革命

Gamestop風波發生近一年，但它並未改變華爾街本質。（路透）

大約一年前，有一群像是網路邊緣人的美股投資 人，一直想著如何能靠自己的方式擊敗傳統華爾街 。他們相信這是可能的。

然後在1月中旬左右，在Reddit上WallStreetBets留言板湧現大量貼文，都是由這些投資客的推動，目標鎖定原被視為會隨百視達一樣遭虛擬通路取代的實體通路商GameStop ，其股價開始飆升。這些投資客每天投入的部位以倍數增加，宣稱這是「鑽石手法」和「股價一路登月」，這股潮流的重點在增加持股而非獲利了結出場。「迷因股」(meme stock)這個名詞逐漸成為主流。

更妙的是，這些業餘投資客自嘲自己是「猿猴」(Apes)，因他們將操作所得捐給迪恩弗西大猩猩基金會(The Dian Fossey Gorilla Fund)；同時與華爾街上大量放空GameStop的肥貓們對抗。只要有更多人試圖驅散Reddit上的鄉民，像是空頭主力香櫞研究(Citron Research)稱他們為「撲克戲局中的傻瓜」，但他們反而更加推高股票價格，進行軋空。

最後，GameStop的飆漲讓這支股票在回落凡間之前上漲了1600%。與此同時，香櫞在這個風波發生後關閉了放空業務。華爾街菁英對沖基金之一的梅爾文資本(Melvin Capital)財務備受衝擊，被迫由另外兩家公司接手救助。「猿猴們」高興極了，反問：現在誰是傻瓜？

這一刻看來就像大衛打敗了歌利亞。但巨人只是措手不及。

GameStop的傳奇雖然很短暫，但代表了華爾街的一個轉折點。猿猴們是否真的革命成功了？不，絕非如此。但這股風潮的壯觀興起與結果一樣重要。只要GameStop成為公眾注目的焦點，華爾街就再也無法忽視社交媒體或集聚其中的投資客了。

華爾街日報專欄作家、即將著書探討有關GameStop事件的作者雅卡布(Spencer Jakab)說，「大多數人都認為這是一場革命。而且很多年輕人仍然相信這是與邪惡的對沖基金進行的某種良性鬥爭。但是，基本上，整件事是一樣的：你認為已經找到了擊敗華爾街的方法，事實上並沒有。」

當GameStop在2月初暴跌至45元左右時，Reddit大軍算是失敗了。那些很晚進場並在480元左右高點買入該股的人蒙受了巨大損失。如今，該股的交易價格約145元，今年來上漲近700%，但距離1月的高點還很遠。

WallStreetBets留言板創始人洛格金斯基(Jaime Rogozinski)承認，在GameStop上發生的事情本身並不是一場革命，但這並不意味著社群或引導它的精神已死；畢竟它本身就是嗅出市場低效率並利用這一點來謀取利潤。

他指出「他們都只是一些小散戶，但他們想出如何推高股價的方法，即使規模微不足道」、「他們不會停止繼續尋找類似標的」。

自GameStop事件之後，WallStreetBets的規模較原始增加了一倍多，從1月底約500萬人增加到現在超過1100萬。人氣的急劇竄升讓一些早期投資客退場，另行尋找全新、更多的Reddit和其他地方的專業投資論壇。

那麼至底誰是贏家：大衛還是歌利亞？也許兩者都是。

1月的軋空力道強大到足以讓華爾街最頑固的菁英們也打起精神來注意此事。就連監管機構也開始密切關注。

洛格金斯基說，「現在很難找到一家空頭部位超過100%的公司，是吧？」換句話說，沒有任何華爾街公司想像Melvin那樣結束業務，這家基金巨頭被GameStop的軋空力道擠壓，在不到一個月時間裡流失53%的基金。如果你大量放空一支股票並增加空頭部位，你很容易就變成下一個目標。

WallStreetBets以其粗俗的行話和大男子主義，與可能過於安逸的機構投資人形成強烈對比。為了不想再犯相同錯誤，不少公司專設社交媒體監測職位並訂閱監控社交聊天的服務。《彭博》12月初報導，摩根大通目前正在測試一種新工具，用在保護客戶免受與meme股票相關的損失。

摩根大通現金股票交易全球聯席主管貝爾特(Chris Berthe)受訪指出：「如果你對散戶的動作沒有清晰的認識，感覺就像蒙上一隻眼睛開車。」

雅卡布說，無論結果好壞，所有這些都只會讓華爾街更擅於賺錢，「我認為真正改變的是華爾街完全了解當前發生過的事情。而且他們不會再犯同樣的錯誤。他們會監控社交媒體，他們會更加明智地處理部位。」

他認為，對於所有自稱猿猴的投資客來說，最終在GameStop傳奇中落居下風的反而是他們。在他的著作《這不是革命：GameStop、Reddit和小投資客的掠奪》一書中，雅卡布提出了這樣的理由，雖然大家都在談論與人類對抗，但這椿事件只是使華爾街更有利。

他指出，「華爾街反而開始喜歡這個。華爾街對數百萬討厭華爾街但卻把錢投向華爾街的年輕人張開手歡迎，而且絲毫不在乎自己是否被討厭。」

也許WallStreetBets和GameStop傳奇留下來更重要的是文化。在網站上只要花半分鐘時間，很快就會明白這不是穿西裝的嬰兒潮世代會做的事，而是一群年輕的千禧世代和Z世代，而且以男性為主，經由迷因和表情符號談論複雜的期權交易。

洛格金斯基說，「我能想到的最好比喻是：這些經驗豐富的職業撲克玩家已經玩這個數十年，現在他們都被迫匆匆忙忙地為這個不按遊戲規則出手的新玩家騰出空間」、「市場上出現一些橫衝直撞的散戶，他們有不同的風險概念和不同的目標。所以既有的玩家必須重新調整他們的策略」。