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醫藥／月經過量 恐是類血友病

／黃惠群
醫師指出，女性月經若持續超過1周、每2小時內需更換衛生棉、排出血塊大於3公分即為經血過量，可能罹患類血友病。（本報資料照片）
醫師指出，女性月經若持續超過1周、每2小時內需更換衛生棉、排出血塊大於3公分即為經血過量，可能罹患類血友病。（本報資料照片）

在台灣就讀高一的彭妹妹生理期都睡不好，去年經期平均長達20多天，每天需使用超過12片夜用加長衛生棉，甚至排出硬幣大小血塊；醫師指出，月經過量恐是罹患類血友病。

類血友病（VWD）是常見的「遺傳性出血疾病」，因患者體內類血友病因子（VWF）不足或功能缺乏，導致「凝血異常」。

台灣台中榮總罕病暨血友病中心主任王建得指出，男女盛行率相當，女性因月經出血，能相對明顯評估凝血功能是否異常，故女性較男性有較高確診率，但根據統計，有15%至30%經血過量女性有遺傳性凝血異常疾病的風險。

台灣血栓暨止血學會提醒，女性月經若持續超過一周、每二小時內需更換衛生棉、排出血塊大於三公分即為經血過量，可能罹患類血友病，呼籲女性重視經期健康。

台灣中山醫學大學附設醫院小兒血液腫瘤科主任翁德甫提醒，很多女性誤以為經血過量是體質因素，直到出現合併流鼻血、牙齦出血或經期血流不止，才求診血液科；呼籲民眾不能忽視其他症狀，否則意外出現大型開放傷口時，恐無法及時使用正確藥物止血造成生命危險。

翁德甫表示，民眾可從該病常見特徵，初步自評是否有止血異常疾病風險：除經血過量外，若一年有5次以上流鼻血超過10分鐘、每月發生不明原因瘀青1至4次，或日常清潔口腔時牙齦流血不止，應至醫院諮詢血液科醫師。

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