每周一書／ 獄中獄與獄外獄 徐文立寫催淚的親情

獄中獄與獄外獄

《華盛頓郵報》2002年6月3日社論曾指出：「徐文立是中國最勇敢、最長於雄辯的民主擁護者，是那種願意為他所信仰的自由付出一切的愛國者。」《獄中獄與獄外獄》是一本關於中國最著名的政治犯──徐文立的家庭的真實而感人的故事。

徐文立是中國當代民主運動的先驅，曾是1978年中國民主牆運動的參與和組織者，主編《四五論壇》，是中國民主黨的領袖之一。兩次被中共逮捕入獄，共被判28年，服刑16年。1993和2002年，先後得到柯林頓政府和小布希 政府與各民主國家及國際輿論的特別營救，2002年12月24日聖誕夜在妻子陪同下，直接從監獄 流亡至美國，並獲美國布朗大學榮譽博士。2003年至2013年於布朗大學沃森國際研究院任高級研究員，任教9年，目前已退休 。

《獄中獄與獄外獄》講述了徐文立和他妻子賀信彤、女兒徐瑾21年離多聚少、不堪回首的往事，他們之所以有這樣跌宕起伏的生活經歷，僅僅因為他們是20世紀七O年代末、至21世紀初、中國最著名的政治犯和最著名的政治犯家屬，僅僅因為他們生活在「一黨獨裁」的中國。

徐文立和他的夫人賀信彤在布朗大學沃森國際研究院開始書寫《獄中獄與獄外獄》，雖然主要講述了徐文立一家人不堪回首的往事，但是讀者可以透過這個真實的故事，看到中國改革開放之後，經濟繁榮背後嚴酷的政治現實，和一些鮮為人知的政治內幕，同時也客觀地補充和豐富了中國近三、四十年的現代歷史。

本書與一般的政治回憶錄最大的不同在於，它更側重地記述了在嚴酷的政治環境當中，維護一個家庭深情的是催人淚下的親情、溫情和真情；它不是一本政治小說，而是一本愛的讚美詩。

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