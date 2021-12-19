每周一書／ 獄中獄與獄外獄 徐文立寫催淚的親情
《華盛頓郵報》2002年6月3日社論曾指出：「徐文立是中國最勇敢、最長於雄辯的民主擁護者，是那種願意為他所信仰的自由付出一切的愛國者。」《獄中獄與獄外獄》是一本關於中國最著名的政治犯──徐文立的家庭的真實而感人的故事。
徐文立是中國當代民主運動的先驅，曾是1978年中國民主牆運動的參與和組織者，主編《四五論壇》，是中國民主黨的領袖之一。兩次被中共逮捕入獄，共被判28年，服刑16年。1993和2002年，先後得到柯林頓政府和小布希政府與各民主國家及國際輿論的特別營救，2002年12月24日聖誕夜在妻子陪同下，直接從監獄流亡至美國，並獲美國布朗大學榮譽博士。2003年至2013年於布朗大學沃森國際研究院任高級研究員，任教9年，目前已退休。
《獄中獄與獄外獄》講述了徐文立和他妻子賀信彤、女兒徐瑾21年離多聚少、不堪回首的往事，他們之所以有這樣跌宕起伏的生活經歷，僅僅因為他們是20世紀七O年代末、至21世紀初、中國最著名的政治犯和最著名的政治犯家屬，僅僅因為他們生活在「一黨獨裁」的中國。
徐文立和他的夫人賀信彤在布朗大學沃森國際研究院開始書寫《獄中獄與獄外獄》，雖然主要講述了徐文立一家人不堪回首的往事，但是讀者可以透過這個真實的故事，看到中國改革開放之後，經濟繁榮背後嚴酷的政治現實，和一些鮮為人知的政治內幕，同時也客觀地補充和豐富了中國近三、四十年的現代歷史。
本書與一般的政治回憶錄最大的不同在於，它更側重地記述了在嚴酷的政治環境當中，維護一個家庭深情的是催人淚下的親情、溫情和真情；它不是一本政治小說，而是一本愛的讚美詩。
（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）
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