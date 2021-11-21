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醫藥／3招防治肝癌 甩危險因子

修瑞瑩
預防肝癌，先要了解自己是否是高危險群。(Getty Images)
預防肝癌，先要了解自己是否是高危險群。(Getty Images)

有「最強綠葉」封號的港星吳孟達驚傳因「肝癌」過世，胃腸肝膽科醫師許秉毅表示，防治肝癌是有方法的，只要記住三大關鍵，是可以避免的。

台灣安南醫院副院長許秉毅表示，所謂「無風不起浪」，肝癌發生事實上常與一些危險因子有關，包括了B型肝炎病毒感染 (危險度 : 約 100倍)、C型肝炎病毒感染 (危險度 : 約100倍)、酗酒 (每天酒精攝取量大於40克，危險度 : 約4倍）、脂肪肝性發炎 (危險度 : 約兩倍)。

他表示，肝癌固然令人聞之色變，並不像其他癌症一樣產生的莫名其妙，例如在台灣90%的肝癌都源自於B型肝炎或C型肝炎病毒的慢性感染者。

許秉毅認為，吳孟達肝癌的與其B型肝炎病毒的慢性感染有關，但過去可能未接受B型肝炎的治療及肝癌的定期篩檢，因此發現肝癌時，已病入膏肓。

他表示，如果每個人都能盡早建立一套固若金湯的「肝癌主動防禦系統」，要有效地攔截肝癌並非難事，「肝癌主動防禦系統」是自己發明的名詞，主要是將「汽車主動防撞系統」的觀念運用於肝癌的攔截，其關鍵要點有三：

一、了解自己是否是高危險群：

肝癌的高危險因子主要有B型肝炎病毒帶原者、C型肝炎病毒帶原者、酗酒者、有肝癌家族史者。比較可惜的是有2/3受肝炎病毒感染的人，並不知道自己已經成為肝癌的高危險群，因此建議在國小六年級、大一及出社會後每五年定期抽血檢查，了解自己是否有B型或C型肝炎上身。

二、積極防治肝炎：

如果是C型肝炎患者，趕快接受抗病毒藥物治療，目前C型肝炎治療非常有效而簡單，只要兩至三個月的口服藥就可以輕易根除C肝病毒；如果是B型肝炎帶原者且肝功能指數超過正常值兩倍，也請趕快接受抗病毒藥物治療，一天一顆藥，可以大幅降低肝癌發生的風險；如果有酒精性肝炎，戒酒是遠離肝癌的唯一方法。

三、定期篩檢肝癌，持之以恆：

在臨床上最有效偵測肝癌的工具是「超音波」和「甲型胎兒球蛋白」，超音波可以偵測80%以上的肝癌，而甲型胎兒球蛋白可偵測約60%的肝癌，二者相輔相乘，是目前篩選肝癌上的尖兵利器。

台灣 吳孟達 篩檢

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