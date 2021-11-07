旅遊／一遊義南5漁村 聽漁歌看帆影

漁村一角。（圖片皆由作者提供）

筆者曾三訪義大利 ，她是拉丁文化的真傳餘緒，有很多文字詞滙都源自古拉丁文，她有羅馬帝國的輝煌背景，今天仍有遺跡處處，展示羅馬人建造的恢宏的建築和交通大道，以及聰明有效的輸水和貯水系統。義大利的歷史和藝術積澱深厚，吸引我再訪，而且，義大利歌劇動聽，義大利食品十分美味。

這次我們在羅馬乘坐郵輪 ，決定先去知名的義大利「五漁村(Cinque Terre)」遊覽，欣賞碧海帆影，漁歌晚唱。

沿海小徑連結5村

漁村位於佛羅倫斯(Florence)和熱那亞(Genoa)之間的海岸線上。我們從威尼斯坐火車，經佛羅倫斯轉車，到達近海的拉史柏斯(La Spezia )小鎮時巳近黃昏。在古色古香的酒店安頓下來，漫行到鎮上吃晚飯。訪客多以La Spezia作起點造訪「五漁村」。

沿岸小徑連接五個村。（圖片皆由作者提供）

有一條步行小徑沿海岸線山腰聯結五個村，部份小徑相當難走，夏季總是遊人如織，10月後封路。近年多次發生遊客行小徑時失足絆倒，救護車忙個不了。去年義大利政府明令旅客必須穿著正式的步行鞋子，嚴禁穿著日本式露腳趾的拖鞋Thongs行走「五漁村」。

翌日在火車站內，先買二十歐元的「五漁村火車一日通行証」。火車每半小時一班，村與村之間約六分鐘車程。很快火車到第一村 (Riomaggiore)，下車後穿過小隧道，拾石級而下， 是一段下斜坡。我們穿過一列有點殘破的小樓房，走向海邊。樓房下是簡單的咖啡 室、小餐館、紀念品店。到海邊是石堤，幾條破船停在岸上，左邊石徑伸向水中，有小石級讓人上小船。時值深秋，小船停駛。原來由6月至10月在此有小船沿著海邊航向「第五村」，經過第二第三和第四村的海邊時，小船略停讓遊人從船上向漁村拍照片。這船十分受歡迎，多數遊人在此上船直到「第五村」，再回頭坐火車逐個村停下來玩玩吃東西，最後返回拉史柏斯(La Spezia )火車站。

第一村火車站。（圖片皆由作者提供）

搭火車一日走5村

這次旅遊，我們在每村停留一小時(包括車站來回海邊，加上等車時間) 。在海邊石堤石徑漫行至遠處，從水上回觀層層村屋，拍拍照片，便走回火車站坐車去「第二村」。

火車很準時，幾分鐘到達第二村(Manarola)。這村大一點，樓房新一點，也是要從火車站走下坡到海邊。我們走遍海濱東西角，再行上半山的一段小徑，以欣賞海景及錯落的漁船。看著時間我們走回車站，出發去「第三村」。

第一村火車站。（圖片皆由作者提供）

第三村(Corniglia)是坡上小堆村屋。在火車站旁有小巴士上山，幾分鐘便到山頂的村落。在此可居高臨下看到整個海灣。我們稍停留便返火車站坐車到「第四村」。

第四村(Vernazza)相當大，樓房規畫整齊。從車站走下坡路到水邊，有寬闊的層級式石堤伸入水中，堤旁有石磚砌成的小碉堡，可以上去俯看海景。餐廳很多，都將小桌放在門外遮陽傘下。我們在小店享受咖啡和Tiramisu蛋糕和Lobster Tails甜點。胖胖的老板娘熱情無比，笑容與蛋糕同樣甜美。在此我們多作逗留，上小碉堡，逛小店，拍照片，回車站去「第五村」。

第五村。（圖片皆由作者提供）

第五村(Monterosso al Mare)最平坦開濶，是長長的沙灘，有幾家酒店和很多餐館、酒吧、商店，夏季時沙灘上放滿遮陽傘和椅子。我們漫遊過長長的沙灘之後，在此吃頓在地海鮮作晚飯，享受烤魚、八爪魚、大蝦、肉丸義大利麵條和啤酒。地中海飲食用大量的橄欖油、蕃茄、香草、紅綠黃色的甜椒和海產，與濃醬重油的中菜相比，清新而健康。

我們最喜歡「第四村」和「第五村」，因為樓房較新，村落較整潔，餐館較多。從「第五村」我們坐火車回程La Spezia。

La Spezia小鎮中心。（圖片皆由作者提供）

南義城市擠逼混亂

義大利北部米蘭(Milan)一帶較富庶，南部那不勒斯(Napolis)較貧窮，近年更擠滿從中東或中亞而來的難民，令南義大利的城市更擠逼混亂。

翌日一早，我們坐直通火車從「La Spezia」到羅馬，預備上郵輪。火車經過義大利中部良田萬頃的「Tuscany」地區，一路風光如畫。接近羅馬，村鎮開始擠逼破舊。羅馬中央火車站周圍的行人路，路面磚塊破爛不少，可見政府真窮。

義大利國土狹長，中部山坡直逼海邊，尤其在南義大利，無數小鎮都建在逼近水邊的小坡上，小磚房緊貼著依山坡而建。

這五漁村的村屋，都是這種山城，臨海小山坡層層而建，房子老舊而緊貼擠迫，木窗框油漆剝落，各層小露台伸出晾衣竿，掛著各色各式衣物。這本來很平凡，但整村的房子外牆用或紅或黃或綠色油漆，色彩效果加上藍天白雲碧海帆影，尤其從海上遠看，相當特別，因而造成旅遊景點。

漁村中都是向海的斜坡路。（圖片皆由作者提供）

體驗南歐平民生活

其實這種背山面海的色彩小鎮，南義大利沿海有很多。然而，走訪這名聞遐邇的五漁村一日，讓我們感受到南歐底層平民百姓的人間煙火，以及樸實的生活氣息，又吃到鮮美的魚蝦，吹吹帶鹹味的海風，逛逛小店，買個義大利Geleto冰淇淋吃著，聽到、看到這拉丁民族特別熱情的語言和動作，也不虛此行。