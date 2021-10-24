封面故事／魷魚遊戲文化輸出 韓國椪糖揚名世界

首爾街頭小店中製作完成的「椪糖」，等待出售。(路透)

9月在Netflix全球上線的熱門韓劇《魷魚遊戲 》，讓韓國傳統街頭小吃「椪糖」(dalgona，又稱ppgpgi)，在國際間一炮而紅，也勾起眾多韓裔美國人的兒時回憶；現年28歲、住在紐約布魯克林市中心的朴瑪蒂(Maddy Park，音譯)提到兒時在韓國首爾小學外向小販買椪糖，「對七歲的我來說，椪糖是最便宜、最不健康、但最易上癮的賭博。」

朴瑪蒂憶道，校門口的椪糖小販用可攜式爐子，將糖融化，加入一小撮小蘇打快速攪拌使其發泡膨脹、硬化後壓平，再將圓形、三角形、正方形、星形或傘形等形狀印在中心；誰能用針挑起印下的形狀，又不會弄斷它，就可免費獲得另一片椪糖。一角錢一片的易碎椪糖，既是甜食，也是遊戲。

首爾的攤販正在製作「椪糖」。(路透)

復古糖果 捲土重來

總計九集的《魷魚遊戲》，第三集主題就是戳椪糖挑戰。

韓國美食Kimchimari博主、55歲的李真珠(JinJoo Lee，音譯)曾於2018年在網路上發布椪糖配方，過去幾天，她的博客流量大增30%。談到椪糖，李真珠說：「它帶著賭博元素，有點像《魷魚遊戲》，但不涉生死。」她還說，類似的糖果在世界各地都很受歡迎，只是名稱不同。

加州克萊蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)韓國歷史專業副教授朴亞伯(Albert Park，音譯)說，韓戰時期的兒童習於接受美國大兵送的免費巧克力，戰後，又便宜又易得的椪糖，填埔了那段「甜蜜的空白」。

朴亞伯還說，椪糖最初因為原糖價格昂貴，是使用葡萄糖；但供應商在韓戰之後開始製糖，太妃糖色的椪糖在1960年代開始流行，並在小學和玩具店外販售。隨著網路購物盛行，玩具店開始關門，椪糖供應商在2000年代初期逐漸消失；韓國糖果業蓬勃發展及其他類型廉價糖果激增，也讓許多家庭經營的椪糖製造商破產。

但是，由於《魷魚遊戲》暴紅，這種復古懷舊的甜食，正捲土重來；朴亞伯表示， 「對一些韓國年輕人來說，我不認為他們明白這是韓國糖果，但這是一種不必從歷史書上學習、就能與歷史產生聯結的方法。」

資訊快速透過社群媒體 在世界流傳，讓韓國以外的世人不只接觸到椪糖，還有又稱為「400次咖啡 」的「椪糖咖啡」。

《魷魚遊戲》讓南韓傳統小吃「椪糖」暴紅，圖為首爾街頭人們排隊買「椪糖」。(路透)

2020年1月，韓國男演員丁一宇(Jung Il-woo)在韓國電視節目《新品上市，便利餐廳 》(Stars’ Top Recipe at Fun-Staurant)中，於澳門試喝「400次咖啡」時說，這種飲料說讓他想起了椪糖，「400次咖啡」因此有了「椪糖咖啡」的別名；之後，此款飲料瘋狂傳至韓國咖啡店，最終傳到了美國。

不過，有些人表示，椪糖藉由社群媒體傳播，可能使其與既有的文化意義脫節。社會學家、好萊塢種族和種族主義問題專家王元(Nancy Wang Yuen)指出，「椪糖是迷戀韓星、韓劇的表徵，人們看到某事就說，『啊，我發現了韓國文化！』但事實上，糖果、電影、電視劇，所有這些東西，早就存在著。」