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人物／追隨馬克老在僑社的日子

于金山
蔣宋美齡夫人畫作於千禧年在紐約世界日報世界畫廊展出。右起為時任紐約社長的李厚維、馬克任、國畫大師歐豪年。(本報資料照片)
蔣宋美齡夫人畫作於千禧年在紐約世界日報世界畫廊展出。右起為時任紐約社長的李厚維、馬克任、國畫大師歐豪年。(本報資料照片)

我是1982年進入世界日報擔任社區記者的，距離世界日報1976年創報已有6年，總社辦公室也從華埠搬到法拉盛不久。與剛在華埠Walker street設立辦公室時相比，世報可算是跨過了最艱難的時刻。最初幾年，據說有極左派時時到世報門前示威，甚至使陰招破壞門鎖；開始時僑胞們對世界日報的編寫方式、甚至何謂報紙廣告也比較生疏……。而這一切，在馬克任社長、李厚維總經理帶領創報的十多位同仁努力下已大幅扭轉。特別是出任社區記者的李勇大哥，憑著堅定的立場、坦誠相待的真心和不間斷地深入採訪，很快就嬴得僑社的信任，建立了威望，在華埠奠定了基礎。

在台灣讀高中、大學期間，每天讀聯合報，對馬克老這位出色的報人早就久聞大名並留下深刻印象。1982年，我還在一家公司做枯燥的會計工作，由李勇大哥引薦，我加入了世界日報大家庭。當年的世界日報在華埠連我在內有兩位採訪記者、一位攝影記者和一位工商記者。由於我居住華埠孔子大廈已有多年，所以在僑社有著良好的人際關係和新聞來源，在馬克老指導下，我很快熟悉並喜愛上這份有意義的工作。

重視僑社 馬克老身體力行

進入世報後馬克老與我第一次談話，至今還銘刻在我心中。他說，聯合報系創辦人、世界日報董事長王惕吾先生時時強調「正派辦報」，作為世報一分子，社區記者也肩負報社形象的責任，不僅需要嚴謹、認真地採訪和處理新聞，為人正派更是成為一個成功新聞工作者的根本。他還說，華僑是革命之母，紐約僑社不僅在各個歷史時期都扮演重要角色，至今仍是中華民國的積極支持者。僑社新聞是世報最重要的內容之一，亦是每位讀者所需的重要資訊和精神糧食，故此，重視僑社新聞是世報不可變更的重要原則。

尊重和重視傳統僑社，馬克老不僅對我們耳提面命，更是身體力行，每年華人社區的雙十慶典、元旦大遊行及其他重要活動，他一定親自出席，和僑領們親切互動；他也加入了馬氏宗親會，梓里們都視他為尊敬的長輩。在擔任僑選立法委員期間，馬克老在立法院的發言都强調僑胞和僑社的重要。

後來，我從華埠調到布碌崙採訪，馬克老說，到一個新開拓的華人社區採訪有更大的發展空間，我按照他的指示，在布碌崙僑團、政界、警界、商界、宗教界建立了更多人際網絡，結交了更多新朋友。這一切不僅對我的採訪工作很有助益，也為日後服務社區開拓了更大的空間。

2008年，我在世界日報工作26年後退休了，自此我全力投入華人社區服務，先後擔任了孔子大廈董事長、中華總商會董事長、美東聯成公所主席及顧問、紐約中華公所主席。我之所以能長期以來把服務社區為己任，和馬克老一向以來循循善誘的教誨和影響是分不開的。

轉眼之間，馬克老離開我們已有十年，但他對我們的親切關懷、嚴格要求、言教身教仍永誌不忘，長留心中。馬克老，您永遠活在我們心裡！（作者為紐約中華公所主席）

馬克任在長島寓所留影。(本報資料照片)
馬克任在長島寓所留影。(本報資料照片)

世界日報 華埠 工作

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