67員工命喪911 金融公司重生「不讓恐怖分子覺得贏了」

20年前的九一一 事件讓無數在世貿大樓汲汲營營的員工殞命；福斯新聞報導，金融投資公司Keefe, Bruyette & Woods Inc.(KBW)曾因九一一事件折損三分之一員工，但是這種悲憤的動力，也成為公司浴火重生的契機。

KBW過去的總部位於世貿中心南座88、89樓，當時主管們曾認為，在金融業走精緻獨立路線的KBW無法與大型商業銀行競爭，因此考慮出售，並已經與法國巴黎銀行(BNP)達成初步協議。

九一一事件造成KBW紐約總部67人死亡，占全部約200名員工的三分之一以上，事件過後，主管們仍在考慮是否應該要出售公司，而且以更低的報價進行；但現在已是KBW執行長的米喬(Tom Michaud)堅持反對。

恐襲發生的那個早上，米喬本來要參加早上7時半的每日晨會，但是前一天的麥可傑克森(Michael Jackson)演唱會，再加上四歲兒子突然有事耽擱，讓他較晚出門；當他終於趕到曼哈頓 ，從富頓街(Fulton Street)地鐵站 走出來時，一架飛機撞上世貿中心北座。

米喬立刻打電話到辦公室，當時的執行長貝里(John Berry)跟他說，員工仍會堅守崗位，於是當米喬往南座的方向步去時，又有一架飛機撞上南座。米喬表示，當下他完全愣在原地，眼前一黑。

米喬堅持，必須要由員工們一起獨立重建公司，才是對所有逝去員工最好的紀念，也能夠幫助那些失去至今的員工家庭；米喬還說，大家有非常巨大的決心，絕不能讓恐怖分子覺得是自己贏了。

就這樣，暫租會議室作為臨時營運總部的KBW仍在擴大招聘，短短四個月內就重新募到64名人手。

20年後的現在，KBW有350名員工，還成立幫助九一一事件受害者家屬的慈善基金，也成為曼哈頓舉足輕重的金融公司，去年全國前十大銀行合併或收購的交易案中，KBW經手八個，到今年上半年，KBW經手全國銀行業有關交易案總值的74%。

不過KBW是一間員工流動率在業界相對很低的公司；在KBW已經工作30年的達伊(Jackie Day)每天乘坐的巴士依然會經過世貿中心舊址，從垃圾車到街道的氣味都依然如故，又想起曾經如同家人般的同事，仍令他感慨。