冬奧／美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

中央社／米蘭23日綜合外電
美國男子冰球隊奪下睽違46年的金牌，球員邀請已故隊友強尼．古卓的兩名幼子上場合照。（路透）
美國男子冰球隊奪下睽違46年的金牌，球員邀請已故隊友強尼．古卓的兩名幼子上場合照。（路透）

米蘭冬奧閉幕式前的壓軸賽事中，美國男子冰球隊奪下睽違46年的金牌，球員邀請已故隊友強尼．古卓的兩名幼子上場合照，這一幕令在場觀眾無不為之動容。

路透報導，2024年8月，強尼．古卓（Johnny Gaudreau）與弟弟馬修．古卓（Matthew Gaudreau）騎自行車時，不幸遭酒駕司機撞死。而就在意外發生的3個月前，這位31歲的翼鋒還在世界錦標賽的賽場上，披著美國隊戰袍效力。

當美國隊驚險奪冠，準備參加頒獎儀式時，球員們高舉起背面印有古卓名字的13號球衣。

領完獎牌後，維倫斯基（Zach Werenski）與拉金（Dylan Larkin）隨即走向看台，在古卓家人身邊接過他的兩個孩子，並帶他們到冰場上，手裡拎著父親的球衣，與球員們一同拍下了這張勝利合照。

拉金說：「終於辦到了，打進這顆美國冰球隊和所有穿過這件球衣的前輩們多年來夢寐以求的關鍵進球，這種感覺真的太不可思議了。」

「這份榮譽屬於許多人。屬於歷代美國隊的成員，尤其是強尼．古卓。那些人本應與我們一起慶祝的，包括強尼和他弟弟馬修。今天我們終於辦到了，這種感覺簡直無法言喻。」

當美國球迷在看台上盡情歡慶時，整個聖朱利亞體育館（Santagiulia Arena）迴盪著強尼．古卓綽號「冰球強尼」（Johnny Hockey）的吶喊聲，場面動人。

隊長馬修斯（Auston Matthews）表示：「我認為他對隊上許多人都影響深遠。很多人是跟他一起長大的、曾與他併肩作戰，並擁有深厚交情。」

「去年四國冰球對抗賽（Four Nations）時，我們就把他的球衣掛在更衣室裡。這次來到奧運，他的球衣也一直陪伴著我們。」

「這只是一個小小的舉動，默默提醒著大家，他和他的弟弟一直與我們同在。能夠以這樣的方式完成使命、贏得勝利，並讓他的球衣和孩子出現在大合照裡，這一切都代表著我們從未忘記他。」

米蘭冬奧 酒駕 奧運

