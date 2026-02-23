冬奧／繼范斯之後 貝森特批谷愛凌倒向中「美待她不薄」

我的頻道

英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

中央社／華盛頓22日電
滑雪選手谷愛凌。(中新社)
滑雪選手谷愛凌。(中新社)

滑雪選手谷愛凌因選擇代表中國而非美國參賽奧運引發爭議，繼先前副總統范斯出言批評後，美國財政部長貝森特也直言，谷愛凌做此決定是「出賣」行為。

貝森特（Scott Bessent）20日接受福斯新聞（Fox News）節目「威爾凱恩秀」（The Will Cain Show）訪問時，暗示谷愛凌選擇代表美國最大的對手出賽是「出賣」（sold out）行為，並將她與民主黨金主索羅斯（George Soros）相提並論。

「就像副總統先前在節目中提到的這位年輕奧運選手一樣，美國待她不薄，她卻選擇出賣，倒向中國。美國也曾厚待索羅斯先生。」

貝森特說的是副總統范斯（JD Vance）先前接受「瑪莎麥卡勒姆的故事」（The Story With Martha MacCallum）訪問時，對谷愛凌問題作出的回應。

范斯17日在「瑪莎麥卡勒姆的故事」中表示：「我確實認為，一個在美國長大、受惠於我們教育體制，並享有讓這個國家成為偉大之地的自由與權利的人，我會希望他們能選擇代表美國參賽。」

「因此，我會為美國選手加油，而我認為這其中也包含那些認同自己是美國人的人，他們才是我這屆奧運會全力加油的對象。」

谷愛凌19日對范斯的言論作出回應。

根據今日美國報（USA Today）報導，谷愛凌對范斯的評論表示：「我受寵若驚。謝謝你，JD（范斯）！真貼心。」

谷愛凌還被問到，她是否感覺「自己像是某種美國政治力量的出氣包」。谷愛凌回答說：「是的，我確實有這種感覺。」

根據今日美國報報導，谷愛凌說，「很多運動員都代表其他國家參賽…人們只對我這樣做有意見，是因為他們把中國視為單一整體，然後他們就是討厭中國，所以這其實不是他們表面上說的那回事。」

「還有一個原因是因為我贏了。如果我表現不好，我想他們可能就不會這麼在意了，對我來說這也沒關係。每個人都有表達意見的權利。」

谷愛凌先前表示，她因決定代表中國參賽「遭到人身攻擊」。

谷愛凌對「運動員」（The Athletic）表示：「當時甚至叫了警察。我收過死亡威脅，宿舍也被洗劫過。作為一名22歲的年輕人，我經歷了一些我真心認為沒人應該承受的事情。」

