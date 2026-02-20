回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

中國自由式滑雪選手谷愛凌。（美聯社）

美國出生、代表中國隊出賽的自由式滑雪選手谷愛凌 ，在米蘭科爾蒂納冬季奧運 期間，正面回應她所面臨的全球批評聲浪。

盡管出生於美國，谷愛凌選擇為中國出賽，此舉使她成為美國及其他國家部分人士質疑與批評的焦點。美國副總統范斯 亦加入討論，表示他希望在美國出生的運動員「會想代表美利堅合眾國參賽」。

根據今日美國報（USA Today）報導，谷愛凌在回應范斯的評論時語帶輕鬆地表示，「我受寵若驚。謝謝你，JD！真貼心。」

在周四比賽後，有記者詢問她是否覺得自己「某種程度上成了特定美國政治思潮的出氣筒」。

「是的。」她向今日美國報（USA Today）坦言，「有那麼多運動員代表不同國家出賽…人們只對我這麼做有意見，是因為他們將中國視為單一、同質化的整體。他們其實只是討厭中國，因此問題並不在於他們自認關心的那件事。」

她進一步補充，「還有一個原因，是因為我贏了。假如我表現不好，他們或許也不會那麼在意。不過這對我而言並沒有關係。每個人都有權擁有自己的看法。」

此前，谷愛凌曾透露，因為決定代表中國參賽，她遭遇過激烈反彈，甚至出現人身安全威脅。她在接受The Athletic採訪時表示，「警方曾被叫來。我收過死亡威脅。我的宿舍被闖入搶劫。作為一名22歲的年輕人，我經歷了一些我認為任何人都不應該承受的事情。」

在本屆賽事中，谷愛凌於前兩個項目皆奪得銀牌，隨後出戰女子自由式滑雪U型場地決賽。這場比賽，也被視為一屆因圍繞她而起的全球爭議而格外受矚目的奧運高潮。

華爾街日報報導指出，谷愛凌以及同樣出生於美國、如今代表中國出賽的花式滑冰選手朱易，於2025年合計獲得北京市體育局支付的660萬美元獎勵，作為「為2026年米蘭冬奧資格賽爭取優異成績」的獎金。報導並稱，過去三年間，兩人合計獲得的報酬接近1400萬美元。

另一方面，范斯於周二在福斯新聞節目The Story With Martha MacCallum中談及此事時表示，「我當然認為，一位在美利堅合眾國長大、受惠於我們教育體系，以及這個國家所賦予的自由與權利的人，我會希望他們願意代表美利堅合眾國參賽。」

他補充道，「我會為美國運動員加油。我認為其中一部分，也包括那些自我認同為美國人的人。這就是我在本屆奧運會所支持的對象。」