冬奧／滑雪登山 俄選手以個人中立運動員身分奪銀

俄國選手菲力波夫19日摘下登山滑雪項目銀牌，也是俄國遭奧運抵制後，首位以獨立運動員身分獲獎。（路透）

「滑雪登山」(ski mountaineering)運動在19日迎來該運動歷史性的一刻，運動員在義大利 領取了新項目滑雪登山首枚奧運 獎牌，同時也因為首面獎牌頒發給了一位「個人中立運動員」(Individual Neutral Athletes，AIN)而受到矚目。俄羅斯選手菲力波夫(Nikita Filippov)在男子短距離 (Men's Sprint)項目中勇奪銀牌。

許多人在此之前，都沒聽過這項簡稱為「SkiMo」的運動，結合了上坡滑雪、攀爬和下坡滑雪的項目，是一種極其艱苦的運動；滑雪登山項目19日在義大利博爾米奧(Bormio)舉行時，正值大雪紛飛、氣溫驟降。

23歲的菲力波夫來自俄羅斯；但由於烏克蘭戰爭，俄羅斯和白俄羅斯 被禁止參加奧運；來自這些國家的運動員仍然可以用AIN的身分參賽，但需先提供包括與軍方沒有任何關聯，也不支持烏克蘭戰爭等證明，來取得國際奧委會(International Olympic Committee)的批准。

滑雪登山是自俯式冰橇(skeleton)於2002年成為冬季奧運正式比賽項目以來，冬奧第一個新增的比賽項目；這項運動看似輕鬆，但難度極高；運動員首先得踩輕薄的滑雪板，奮力攀登陡峭的山坡；登頂後再脫下滑雪板揹在背上，沿著階梯衝刺，抵達階梯終點後再重新穿上滑雪板，沿著蜿蜒曲折的賽道滑下，最終抵達山腳下的終點線；這整個過程必須在三分鐘以內完成。

在準決賽和決賽之間，運動員只有不到一個小時的休息時間；這段時間，多數運動員都會靠著騎固定自行車，來清除腿部在高強度低氧運動中累積的乳酸。