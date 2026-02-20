我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

楊紫瓊好萊塢星光大道摘星 李安現身力挺

冬奧／滑雪登山 俄選手以個人中立運動員身分奪銀

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄國選手菲力波夫19日摘下登山滑雪項目銀牌，也是俄國遭奧運抵制後，首位以獨立運動員身分獲獎。（路透）
俄國選手菲力波夫19日摘下登山滑雪項目銀牌，也是俄國遭奧運抵制後，首位以獨立運動員身分獲獎。（路透）

「滑雪登山」(ski mountaineering)運動在19日迎來該運動歷史性的一刻，運動員在義大利領取了新項目滑雪登山首枚奧運獎牌，同時也因為首面獎牌頒發給了一位「個人中立運動員」(Individual Neutral Athletes，AIN)而受到矚目。俄羅斯選手菲力波夫(Nikita Filippov)在男子短距離 (Men's Sprint)項目中勇奪銀牌。

許多人在此之前，都沒聽過這項簡稱為「SkiMo」的運動，結合了上坡滑雪、攀爬和下坡滑雪的項目，是一種極其艱苦的運動；滑雪登山項目19日在義大利博爾米奧(Bormio)舉行時，正值大雪紛飛、氣溫驟降。

23歲的菲力波夫來自俄羅斯；但由於烏克蘭戰爭，俄羅斯和白俄羅斯被禁止參加奧運；來自這些國家的運動員仍然可以用AIN的身分參賽，但需先提供包括與軍方沒有任何關聯，也不支持烏克蘭戰爭等證明，來取得國際奧委會(International Olympic Committee)的批准。

滑雪登山是自俯式冰橇(skeleton)於2002年成為冬季奧運正式比賽項目以來，冬奧第一個新增的比賽項目；這項運動看似輕鬆，但難度極高；運動員首先得踩輕薄的滑雪板，奮力攀登陡峭的山坡；登頂後再脫下滑雪板揹在背上，沿著階梯衝刺，抵達階梯終點後再重新穿上滑雪板，沿著蜿蜒曲折的賽道滑下，最終抵達山腳下的終點線；這整個過程必須在三分鐘以內完成。

在準決賽和決賽之間，運動員只有不到一個小時的休息時間；這段時間，多數運動員都會靠著騎固定自行車，來清除腿部在高強度低氧運動中累積的乳酸。

這項比賽也助打破西班牙的金牌荒，科爾(Oriol Cardona Coll)為西班牙拿下自1972年以來首面冬季奧運金牌。

俄國選手菲力波夫19日摘下登山滑雪項目銀牌，也是俄國遭奧運抵制後，首位以獨立運動...
俄國選手菲力波夫19日摘下登山滑雪項目銀牌，也是俄國遭奧運抵制後，首位以獨立運動員身分獲獎。（路透）
俄國選手菲力波夫19日摘下登山滑雪項目銀牌，也是俄國遭奧運抵制後，首位以獨立運動...
俄國選手菲力波夫19日摘下登山滑雪項目銀牌，也是俄國遭奧運抵制後，首位以獨立運動員身分獲獎。（路透）

世報陪您半世紀

白俄羅斯 奧運 義大利

上一則

冬奧／劉美賢第2金入手 頭髮染一圈又一圈是「想要變成樹」

下一則

冬奧／男1500公尺速度滑冰 寧忠岩刷新奧會紀錄奪冠 中國獲第3金

延伸閱讀

冬奧／劉美賢回歸迎顛峰 坂本花織「最後一舞」丟金落淚

冬奧／劉美賢回歸迎顛峰 坂本花織「最後一舞」丟金落淚
冬奧／首滑摔跤仍晉級U型場地決賽 谷愛凌：抱歉又讓大家嚇一跳

冬奧／首滑摔跤仍晉級U型場地決賽 谷愛凌：抱歉又讓大家嚇一跳
圖輯╱劉美賢 奪冬奧女子花滑金牌

圖輯╱劉美賢 奪冬奧女子花滑金牌
冬奧╱美國女子冰球隊打敗勁敵加拿大 奪冠

冬奧╱美國女子冰球隊打敗勁敵加拿大 奪冠

熱門新聞

劉美賢獲得米蘭冬奧女子花滑冠軍。（美聯社）

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

2026-02-19 17:36
中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00
中國選手谷愛凌。（路透）

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

2026-02-18 13:03

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相

冬奧／不希望璃來受傷 日本花滑雙人揭 「木原運送」真相
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕