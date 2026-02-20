冬奧／男1500公尺速度滑冰 寧忠岩刷新奧會紀錄奪冠 中國獲第3金

寧忠岩在賽後身披國旗慶祝。（新華社）

19日米蘭冬奧會速度滑冰男子1500公尺項目，中國選手寧忠岩以1分41秒98的成績奪冠，並創造新的奧運 紀錄，為中國代表隊拿到本屆第三枚金牌。

繼索契冬奧會張虹奪得女子1000米金牌、北京冬奧 會高亭宇奪得男子500米金牌後，寧忠岩為中國速滑隊奪得第三枚奧運金牌。

與寧忠岩同組的是該項目兩屆冬奧會冠軍、世界紀錄保持者凱爾·內斯，同在第13組。寧忠岩從內道出發，在起跑階段就全力提速，並在後半程超越對手，滑出1分41秒98的成績，刷新了第11組出發的荷蘭選手喬普·溫內馬斯剛剛創造的奧運紀錄。

而寧忠岩的最大對手是第15組出發的美國名將喬丹 ·斯托爾茲，後者連續兩年斬獲男子1500米項目世界杯賽季總冠軍。本賽季世界杯賽場上，寧忠岩未曾戰勝斯托爾茲。這場比賽中，斯托爾茲以1分42秒75的成績獲得亞軍，內斯摘銅。

賽後，寧忠岩激動落淚，他受訪時表示，賽前目標是打開1分43秒大關，但沒想到會打開1分42秒大關，對成績非常滿意。「我最近一段時間的狀態非常好，但我沒想到能拿金牌。」

他還說，斯托爾茲是米蘭周期內迅速崛起的頂尖選手，自己一直在挑戰他。「我一直把他（斯托爾茲）當作一座山。」寧忠岩說，「這次在奧運賽場上，我終於把這座大山跨過去了。」

新華社報導，來自美國的斯托爾茲是速滑賽場的「絕對王者」，21歲的他在本賽季全部五站世界盃比賽中包攬1500米金牌，排名世界第一。本屆冬奧會，他已摘得男子500米和1000米兩塊金牌，並在賽前表示對1500米志在必得。

寧忠岩在賽前說，從未贏過斯托爾茲。「我不相信我能獲得金牌，因為喬丹真的太不可思議了，他在這四年裡無人能擋。」

衝過終點線後，寧忠岩的成績打破了剛剛被荷蘭選手喬普·溫內馬斯刷新的奧運紀錄，暫列第一。他舉起雙手在空中不斷揮拳，釋放著情緒。「這個成績對我來說非常、非常滿意，但（當時）我還是沒想到能拿到金牌。」他說。