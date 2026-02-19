冬奧╱挪威包攬北歐兩項3金牌 奧夫特布羅成「3冠王」

當地時間2月19日，米蘭-科爾蒂納冬奧會北歐兩項團體短距離越野滑雪比賽在意大利泰塞羅舉行，最終挪威隊、芬蘭隊和奧地利隊分獲團體短距離項目比賽前三名。圖為挪威隊選手奧夫特布羅在比賽中。（新華社）

19日，米蘭-科爾蒂納冬奧會北歐兩項最後一項賽事——團體短距離（團體大跳台+2x7.5公里越野滑雪接力）完賽，老牌勁旅挪威 隊奪冠，並由此包攬了本屆冬奧會北歐兩項賽事全部三枚金牌，隊員延斯·奧夫特布羅達成「三冠王」。

在率先進行的大跳台比賽中，德國 隊發揮出色，以246.5分獲得越野滑雪階段的首發資格。排名第二的挪威隊收穫237分，落後德國隊13秒出發。日本隊拿到231分，落後德國隊21秒出發，緊隨其後的是芬蘭隊和奧地利隊。

進入越野滑雪階段，率先出發的德國隊未能鞏固優勢，奮力追趕的挪威隊、芬蘭隊迅速反超並保持領先優勢直到最後。奧夫特布羅與安德烈亞斯·斯科格隆組成的挪威隊最終以41分18秒的成績奪得冠軍，這也是奧夫特布羅繼北歐兩項個人標準台+10公里越野滑雪賽冠軍及北歐兩項個人大跳台+10公里越野滑雪賽冠軍後，在本屆冬奧會奪得的第三枚金牌。芬蘭隊以落後0.5秒的成績屈居亞軍，奧地利隊以41分40秒3的成績獲得銅牌。

奧夫特布羅賽後表示：「能在本屆冬奧會上拿到三枚金牌，超出了我的預期。今天的比賽非常艱難，賽道狀況複雜，很難穩穩站在雪板上不摔倒。贏得團體金牌始終是一個重要目標，因為這不僅僅屬於我們兩個人，而是屬於所有人——打蠟師、所有工作人員以及其他隊員——這是一個完美的結局。」

中國隊派出由趙嘉文和趙子賀組成的隊伍參加比賽，他們順利完賽並以50分47秒8的成績排名第14。

至此，米蘭冬奧 會北歐兩項賽事收官。挪威隊以三枚金牌佔據該項目獎牌榜頭名，成為最大贏家。奧地利隊收穫兩銀一銅排名第二，芬蘭隊以一銀兩銅排名第三。