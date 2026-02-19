我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

英國安德魯王子被捕 查理三世：依法辦理…今日5件事

冬奧╱挪威包攬北歐兩項3金牌 奧夫特布羅成「3冠王」

新華社義大利泰塞羅2月19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
當地時間2月19日，米蘭-科爾蒂納冬奧會北歐兩項團體短距離越野滑雪比賽在意大利泰塞羅舉行，最終挪威隊、芬蘭隊和奧地利隊分獲團體短距離項目比賽前三名。圖為挪威隊選手奧夫特布羅在比賽中。（新華社）
當地時間2月19日，米蘭-科爾蒂納冬奧會北歐兩項團體短距離越野滑雪比賽在意大利泰塞羅舉行，最終挪威隊、芬蘭隊和奧地利隊分獲團體短距離項目比賽前三名。圖為挪威隊選手奧夫特布羅在比賽中。（新華社）

19日，米蘭-科爾蒂納冬奧會北歐兩項最後一項賽事——團體短距離（團體大跳台+2x7.5公里越野滑雪接力）完賽，老牌勁旅挪威隊奪冠，並由此包攬了本屆冬奧會北歐兩項賽事全部三枚金牌，隊員延斯·奧夫特布羅達成「三冠王」。

在率先進行的大跳台比賽中，德國隊發揮出色，以246.5分獲得越野滑雪階段的首發資格。排名第二的挪威隊收穫237分，落後德國隊13秒出發。日本隊拿到231分，落後德國隊21秒出發，緊隨其後的是芬蘭隊和奧地利隊。

進入越野滑雪階段，率先出發的德國隊未能鞏固優勢，奮力追趕的挪威隊、芬蘭隊迅速反超並保持領先優勢直到最後。奧夫特布羅與安德烈亞斯·斯科格隆組成的挪威隊最終以41分18秒的成績奪得冠軍，這也是奧夫特布羅繼北歐兩項個人標準台+10公里越野滑雪賽冠軍及北歐兩項個人大跳台+10公里越野滑雪賽冠軍後，在本屆冬奧會奪得的第三枚金牌。芬蘭隊以落後0.5秒的成績屈居亞軍，奧地利隊以41分40秒3的成績獲得銅牌。

奧夫特布羅賽後表示：「能在本屆冬奧會上拿到三枚金牌，超出了我的預期。今天的比賽非常艱難，賽道狀況複雜，很難穩穩站在雪板上不摔倒。贏得團體金牌始終是一個重要目標，因為這不僅僅屬於我們兩個人，而是屬於所有人——打蠟師、所有工作人員以及其他隊員——這是一個完美的結局。」

中國隊派出由趙嘉文和趙子賀組成的隊伍參加比賽，他們順利完賽並以50分47秒8的成績排名第14。

至此，米蘭冬奧會北歐兩項賽事收官。挪威隊以三枚金牌佔據該項目獎牌榜頭名，成為最大贏家。奧地利隊收穫兩銀一銅排名第二，芬蘭隊以一銀兩銅排名第三。

世報陪您半世紀

米蘭冬奧 挪威 德國

上一則

官宣？蘇翊鳴奪金 朱易曬合照送祝福…他甜回：愛妳寶貝

下一則

冬奧╱哪個項目堪稱最自相矛盾的運動？

延伸閱讀

官宣？蘇翊鳴奪金 朱易曬合照送祝福…他甜回：愛妳寶貝

官宣？蘇翊鳴奪金 朱易曬合照送祝福…他甜回：愛妳寶貝
冬奧／前身是軍事巡邏 一次看懂新增大項「滑雪登山」是什麼？

冬奧／前身是軍事巡邏 一次看懂新增大項「滑雪登山」是什麼？
遊挪威12天遇飛機故障、行李不見 台灣團員控旅行社處理消極

遊挪威12天遇飛機故障、行李不見 台灣團員控旅行社處理消極
冬奧／加時賽進球 美國隊進男子冰球四強

冬奧／加時賽進球 美國隊進男子冰球四強

熱門新聞

中國選手谷愛凌。（歐新社）

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

2026-02-18 10:06
代表中國出賽冬奧的谷愛凌。(美聯社)

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

2026-02-14 16:52
NBA名人賽邀請林書豪（前右）在內等退役球星與明星藝人參與，結果他以罕見的8分球為白隊奠定勝利基礎。（美聯社）

NBA名人賽 林書豪轟致勝「8分球」助字母哥隊獲勝

2026-02-13 23:30
馬里寧在自由滑出現重大失誤。（美聯社）

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

2026-02-13 18:00
中國選手谷愛凌。（路透）

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

2026-02-18 13:03
當地時間2月10日，在意大利米蘭舉行的米蘭冬奧會花樣滑冰男子單人滑短節目比賽中，中國選手金博洋獲得86.55分，晉級自由滑比賽。 (中新社)

冬奧╱中國天才少年的「最後一舞」：不完美 依然動人

2026-02-13 18:40

超人氣

更多 >
旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆
火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞

火馬年恐難安寧 三大生肖財庫破洞
近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

近年哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外
8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導

8死太浩湖滑雪團專辦美歐日遊客 死者含3嚮導
好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻