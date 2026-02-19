官宣？蘇翊鳴奪金 朱易曬合照送祝福…他甜回：愛妳寶貝

（取自微博@羊城晚報）

當地時間2月18日，米蘭冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧決賽蘇翊鳴摘得金牌，這也是中國代表團在本屆冬奧會的首枚金牌。適逢蘇翊鳴22歲生日，中國花式滑冰選手朱易 在IG限時動態發布合照並祝賀蘇翊鳴。蘇翊鳴則轉發並回覆：「Love you babe。」這一互動被多家媒體稱為「甜蜜回應」，迅速登上熱搜；兩人的親密互動也被輿論解讀為「官宣戀情」。

2月18日，蘇翊鳴在頒獎儀式上。（新華社）

綜合搜狐、羊城晚報等媒體報導，蘇翊鳴於2004年2月18日出生於吉林省吉林市，是備受矚目的滑雪選手。在北京冬奧 會上，17歲的蘇翊鳴奪得單板滑雪男子大跳台項目的金牌，男子坡面障礙技巧項目銀牌，也成為了家喻戶曉的冬奧冠軍。

朱易於2002年出生於美國加州，2019年入籍中國，正式代表中國隊出征花滑賽事。2022年1月，朱易以總積分732.60排名女子單人滑第一，入選中國花式滑冰隊2022年北京冬奧參賽名單。在北京冬奧會，朱易以女單選手代表中國參加花式滑冰團體賽，獲團體第五名。在花式滑冰女子單人滑冰比賽中，朱易以53.44分的短節目成績在30名參賽選手中排名第27位，未能晉級自由滑。由於在團體賽中連續兩天出現失誤，得分墊底，一度遭中國網民罵爆，她的實力與出賽資格也屢遭質疑。

朱易參加花滑比賽的檔案照。（新華社）

「鳳凰網」曾對朱易父親、人工智慧 專家、北京通用人工智慧研究院院長、北京大學人工智慧研究院院長朱松純進行了採訪，在採訪中朱松純談到了回國的契機以及女兒的歸化。「她當時是2018年的1月份，在1月28號，其實就是拿了一個美國的冠軍，那個時候中國馬上就去找她，她是『一號』被選擇的。」朱松純表示，「朱易是中國第一個被歸化的運動員轉籍，她要回北京，她想參加這個奧運會，她想代表中國。」

米蘭冬奧蘇翊鳴奪金後與朱易甜蜜互動，網友們則表示，「這是公布了一個人盡皆知的秘密嗎」、「體壇真情侶太好磕了」、「甜得過分了」。