高山滑雪名將席弗琳 暌違8年重獲金牌 個人第3金寫美選手歷史

美國選手席弗琳18日在米蘭冬奧高山滑雪女子曲道項目中，奪得金牌。(美聯社)

美國高山滑雪名將席弗琳(Mikaela Shiffrin)18日在米蘭-科蒂納冬奧的高山滑雪女子曲道項目滑出壓倒性表現，以兩趟總成績1分39秒10奪金，不僅摘下個人第三面奧運 金牌，也成為史上首位贏得三面高山滑雪奧運金牌的美國選手，終結長達八年的奧運獎牌空窗期。

美聯社報導，30歲的席弗琳首輪即展現超強技術，以47秒13領先0.82秒，第二輪穩健發揮，最終以1.50秒的龐大差距封后，創下奧運女子曲道28年來最大勝差，也是奧運高山滑雪史罕見紀錄。

完賽後，席弗琳先擁抱兩位對手，隨後強忍淚水走向母親兼教練艾琳(Eileen)，兩人在終點線旁深情相擁多時，場面溫馨。

瑞士選手拉斯(Camille Rast)獲得銀牌，瑞典 好手拉森(Anna Swenn Larsson)摘銅。拉斯坦言：「當我看到第一趟落後一秒時，就知道『金牌沒了』。」

拉森形容席弗琳「完全是另一個檔次」。

席弗琳18歲時曾在2014年的索契(Sochi)冬奧女子曲道奪金，四年後又在2018年平昌(PyeongChang)冬奧摘下大曲道金牌；然而2022年北京冬奧 卻空手而歸，本屆前兩項團體與大曲道也未能站上頒獎台，招致外界質疑。

席弗琳本次賽後感嘆，這場勝利「宛如重生」，「今天只有兩趟滑行，卻比平時更緊張，能這樣完成真的很棒」。

影響席弗琳賽事表現的更深層因素來自家庭，她65歲的父親傑夫(Jeff)2020年意外辭世，讓她難以走出低潮。

席弗琳哽咽地說，「失去摯愛的人後，人生的每一件事都像全新體驗」；她曾抗拒沒有父親的生活，「也許今天是我第一次真正接受這個現實」。

第二趟出發前她一度落淚，但仍穩住節奏滑完全程，衝線後一度蹲在地上沉思，五味雜陳。

她說：「在過去的三個月、四個月、四年、八年裡，我經歷了各種情緒。為了走到今天，我經歷了太多不同的旅程。」

席弗琳目前累積三金一銀的奧運獎牌，並握有108場世界盃勝利、71場曲道勝績的歷史紀錄。