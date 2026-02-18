冬奧╱最成功高山滑雪女選手 美國席弗琳以巨大優勢奪冠

高山滑雪女子迴轉比賽，美國名將席弗琳奪冠。（路透）

美國名將席弗琳（Mikaela Shiffrin）18日在米蘭冬奧會最後一項高山滑雪比賽——女子迴轉（又稱高山滑雪女子曲道）項目中奪得金牌，這也是她的奧運 第三金。

瑞士選手拉斯特獲得銀牌，瑞典 選手拉爾松摘得銅牌。

這位史上最成功的高山滑雪女選手在首輪比賽中便展現出統治力，第二輪同樣毫無保留，最終以1分39秒10的總成績奪冠，席弗琳領先第二名拉斯特1.5秒，是女子迴轉項目28年來罕見的巨大優勢，創下奧運高山滑雪史新紀錄。

LEFT NO DOUBT. 🔥



Mikaela Shiffrin delivered a women’s slalom win by a margin Olympic alpine skiing hasn’t seen in 28 years.#WinterOlympics pic.twitter.com/vwnIMKo9BD — Team USA (@TeamUSA) 2026年2月18日

本賽季八站世界盃迴轉比賽中贏下七站的席弗琳原本就是奪冠最大熱門。但本屆冬奧會，她在此前參加的女子團體全能和大迴轉項目中未能收穫獎牌，加之四年前在北京冬奧 會「顆粒無收」，使她從比賽開始就展現出勢在必得的決心，首輪滑行結束後便以0.82秒的優勢領先。

德國選手迪爾是首輪唯一一位成績接近席弗琳、差距在1秒以內的選手，但在決定性的第二輪中，她剛出發不久便在第一個旗門處出現失誤，葬送了爭牌希望。瑞典選手厄爾倫德首輪排名第三，但她在第二輪雪杖折斷未能完賽，也無緣獎牌。

現年30歲的席弗琳曾在2014年索契冬奧會女子迴轉項目中奪冠，並在四年後獲得平昌冬奧會女子大迴轉金牌。但在2022年北京冬奧會上，她最好成績僅為混合團體中與隊友一起取得的第四名。

「今天比賽只有兩趟滑行，比平時更緊張。但像今天這樣完成比賽，真的很美妙。」席弗琳賽後表示，「我來這裡就是為了滑雪，是為了從起點到終點之間的每一個轉彎。」

在高山滑雪女子迴轉項目中，選手需完成兩輪滑行，成績相加決定名次。首輪未完賽者無緣第二輪，第二輪未完賽者同樣不計最終成績。

中國選手張玉營在第二輪滑行時穿越旗門失敗，當日未能完賽。此前她在女子大迴轉項目中順利完賽，最終排名第54位。