因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
中國選手谷愛凌。（歐新社）
中國選手谷愛凌。（歐新社）

自由式滑雪名將谷愛凌（Eileen Gu）近日坦言，自2019年決定代表中國參加奧運以來，她的人生不僅迎來高峰，也承受了外界難以想像的壓力與挑戰。

據眾生相（People）報導，現年22歲的谷愛凌上周接受The Athletic專訪時表示，當年選擇代表中國，母親的出生地，而非自己出生並成長的美國參賽，引發部分人士強烈不滿，甚至讓她遭遇人身攻擊。

她透露，自己曾在史丹福大學校園附近「在街上遭到肢體攻擊」，並因此報警處理。谷愛凌於2022年秋季入讀史丹福大學。她直言，「我收過死亡威脅，我的宿舍被偷過。22歲的我經歷了一些事情，我真的覺得沒有人應該承受這些，永遠都不該。」

對此，史丹福大學及其校警部門發言人未立即回應眾生相雜誌的置評請求。

谷愛凌早在15歲時便決定代表中國出賽。她多次表示，做出這項選擇，是希望為中國年輕女孩在滑雪領域樹立一位可以仰望的榜樣。

她在訪談中說，「在美國成長時，我有很多偶像可以仰望。但在中國，我覺得這樣的榜樣少得多。我在中國能產生的影響會比在美國更大，這最終成為我做出決定的原因。」

谷愛凌出生於舊金山灣區，自6歲起便立志考入史丹福大學。她曾在冬季奧運會上摘下兩枚銀牌。為備戰2026年冬季奧運，她暫停本學年的學業，但仍維持學生身分，主修國際關係，並加入姐妹會。據Time報導，她計畫在奧運後以大三學生身分重返校園。

2019年，她曾在Instagram上更深入談及代表中國出賽的決定，形容那是一個「極其艱難」的選擇。

她寫道，「我為自己的血統感到自豪，也同樣為我的美國成長背景感到自豪。在2022年北京冬季奧運期間，有機會在我母親出生的地方激勵數百萬年輕人，是一生一次的機會，能推廣我所熱愛的運動。透過滑雪，我希望團結人們、促進彼此理解、創造交流，並在國家之間建立友誼。如果我能幫助一位年輕女孩突破界限，我的願望就實現了。」

如今，谷愛凌已成為史上成就最卓越的女子自由式滑雪選手之一，同時也是全球收入最高的女性運動員之一。根據富比世（Forbes）報導，她的代言收入超過2,300萬美元，展現出體壇與商業領域的雙重影響力。

