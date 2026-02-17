冬奧／男子雙人雪車 德國風光包辦前三名

米蘭冬奧會男子雙人雪車決賽日，德國隊成為最大贏家，三組出戰車隊全部登上領獎台。(新華社)

米蘭冬奧 會17日迎來男子雙人雪車決賽日，進行第三、四輪的滑行。德國 隊成為最大贏家，三組出戰車隊全部登上領獎台，其中約翰內斯·洛赫納/格奧爾格·弗萊施豪爾以3分39秒70奪得金牌。中國兩對組合孫楷智/安泰、李純鍵/葉傑龍最終排第16和第17位。

冠軍舵手洛赫納曾獲得北京冬奧會該項目銀牌，剎車手弗萊施豪爾則迎來個人奧運 首秀。兩人在四輪比賽中發揮穩定、優勢明顯。16日首輪滑行中，他們以4秒78的出發成績和54秒68的滑行成績同時刷新出發紀錄和賽道紀錄。此後三輪他們均位列單輪第一，最終領先第二名1秒34摘得金牌。

另外兩組德國車隊弗朗西斯科·弗里德里希/亞歷山大·舒勒、亞當·阿穆爾/亞歷山大·沙勒分獲銀牌和銅牌。

第二次參加冬奧會的中國選手孫楷智對第16位的名次總體滿意，但更期待接下來的男子四人項目。「我們這個賽季四人項目的成績更好一些。安泰和另外兩名隊友都是第一次參加奧運會，會比較興奮，也很期待接下來的比賽。」

獲得第17名的李純鍵則是第三次出戰冬奧會。他與葉傑龍在第四輪放手一搏，單輪滑進56秒以內，將總排名提升兩位。「第四輪就是全力去拼，能發揮出我們目前最好的狀態也比較開心。」他說。

18日至19日，科爾蒂納滑行中心將進行男子四人雪車和女子雙人雪車官方訓練。20日，女子雙人雪車將展開前兩輪正賽較量。