冬奧／谷愛凌大跳台衛冕失敗 摘銀稱「前所未有的成就」

中國隊選手谷愛凌 (Eileen Gu)在冬奧自由式滑雪大跳台(Big Air)比賽中拿到銀牌，以1.75分之差，輸給加拿大選手奧爾德姆(Megan Oldham)，衛冕失敗。這是她在本屆冬奧的第二面銀牌。

谷愛凌上一次參加大跳台比賽是北京冬奧 ；四天前，她才學會了有助她在16日登上頒獎台的技巧；但在冬奧決賽前的訓練中，她因嘗試高難度動作，落地時頭部著地，頭盔裂開。

考慮到以上這一切，谷愛凌16日雖拿到銀牌，但對這名運動明星來說，仍像是一場勝利，而非失敗。以她連續出席兩屆冬季奧運 ，參加五個項目並共拿下五面獎牌的成績，這仍值得慶祝。另一位中國隊選手劉夢婷獲得第七名。 中國選手谷愛凌自由式滑雪大跳台比賽拿到銀牌。(路透)

谷愛凌在本屆冬季奧運拿下兩枚銀牌，分別是自由式滑雪女子坡面障礙技巧(slopestyle)和大跳台，而來自安大略帕里灣(Parry Sound)、24歲的奧爾德姆則是拿下了一銅牌和一枚金牌。

奧爾德姆是在她同樣也是職業自由式滑雪選手的哥哥布魯斯(Bruce)的鼓勵下，於幾年前放棄了體操和花式溜冰，開始從山上縱身躍下；她說，其他運動教會了她很多關於「空中意識和旋轉技巧」的東西。

不過，谷愛凌現在還沒有時間慶祝她的表現，因為她得為接下來的U型場地技巧(halfpipe)賽事，加緊練習；她自2025年12月以來就沒滑過U型場地了；每個選手在19日登場的資格賽，都有三次U型場地訓練機會，但谷愛凌已經錯過了一次，這點讓她感到有些沮喪。現在她有兩天時間來彌補失去的時間。 U型場地可以說是谷愛凌最擅長的項目，她創紀錄的20個世界盃冠軍頭銜中，其中有15個都來自U型場地。

對於那些說她「錯失兩枚獎牌」令人失望的說法，谷愛凌輕笑一聲表示：「贏得奧運獎牌是改變人生的經歷，每次獲獎更是難上加難……，我正在展現我最佳的滑雪水平，並且創造了前所未有的成就，這就足夠了。』